Dokáže AMD dohnat grafický výkon nových NVIDIA Ampere?

AMD v posledních letech ve výkonu svých karet zaostávalo, a to v tom smyslu, že nedokázalo oslovit zákazníky hledající vysoký výkon a nedokázalo se vyrovnat tomu nejlepšímu, co nabízela NVIDIA. To pokračuje už řadu let, přičemž v poslední generaci, respektive v první generaci Navi, AMD na hi-end rovnou rezignovalo a považovalo za dostatečné, že dostalo na trh 7nm Vegu VII, která ale byla překonaná už v době, kdy přišla na trh a také se na něm reálně moc dlouho neohřála.

Nyní můžeme své naděje upínat ke generaci Navi 2X, a to platí nejen pro příznivce firmy AMD, ale pro všechny zájemce o novou grafickou kartu za rozumnou cenu. Stačí se podívat na to, co AMD se svou nabídkou provedlo ve světě procesorů x86 a můžeme jasně vidět, jaký vliv může mít silná konkurence. Ostatně právě i díky AMD nám NVIDIA přinesla vylepšené karty GeForce RTX Super.

Jenomže NVIDIA na rozdíl od Intelu nemá a ani nemůže mít problémy s vývojem nových procesů a také se od ní očekává velice slušný pokrok , který by mohl znamenat v rámci předchůdců a nástupců asi padesátiprocentní nárůst výkonu. A dle článku na coreteks.tech by "velké Navi" nemuselo být až tak velké.

Očekávat prý máme výkon "pouze" o cca 15 procent vyšší ve srovnání s GeForce RTX 2080 Ti, což by víceméně odpovídalo výkonu karty GeForce RTX 3080, zatímco nová RTX 3090 či RTX 3080 Ti by opět zůstala bez konkurence. Samotná firma AMD slíbila v podstatě jen to, že přinese na trh kartu schopnou provozovat hry ve 4K, což by tímto bylo splněno. A je tu ostatně otázka, zda AMD vůbec chce a potřebuje konkurovat NVIDII v absolutním herním hi-endu.

S kartou o výkonu srovnatelném s RTX 3080 by se tak v podstatě nic nezměnilo, neboť i GPU RX 5700 XT bylo vytvořeno jako konkurence pro RTX 2080, čili stejnou třídu. Tyto informace přitom mají mít základ u AIB výrobců karet, kteří by už měli být dobře obeznámeni s tím, co nabídnou nové generace. A právě i dle nich prý chce AMD stanovit lepší cenu svého vlajkového modelu oproti RTX 3080.

Konečnou pravdu bychom se měli dozvědět na začátku září, kdy prý AMD chce nové Navi 2X představit, aby je vypustilo na trh 7. října. NVIDIA by mohla své Ampere představit už v srpnu a na trh je vyslat 17. září.

