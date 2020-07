NVIDIA RTX 3090 je údajně o polovinu rychlejší než RTX 2080 Ti

Tato informace je v plném souladu s tím, co se nedávno tvrdilo o nové GeForce RTX 3080 , a sice že je o cca pětinu rychlejší než RTX 2080 Ti a právě o polovinu rychlejší než RTX 2080. Čili pak by i RTX 3090 (nebo snad RTX 3080 Ti?) mohla být o polovinu výkonnější než dnešní RTX 2080 Ti, alespoň dle benchmarku Time Spy Extreme.

KittyCorgi tak nejdříve uvedl, že RTX 3090 může mít až o polovinu vyšší výkon v Time Spy Extreme a kopite7kimi na to reagoval, že je to pravda a jde o téměř deset tisíc bodů.

RTX 3090 may up tp 50% PERFORMANCE INCREASE in TimeSpy Extreme ????? — KatCorgi (@KkatCorgi) July 30, 2020 ​

Z toho vyplývá, že srovnáváme právě s NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti, která dosahuje v referenční podobě cca 6300 bodů (přetaktované verze ale snadno překročí i hranici 7000 bodů) a padesátiprocentní nárůst pak zajistí výsledek kolem 9500 bodů. Jde ale samozřejmě o nezaručené informace, které mohou být založeny leda na testování vzorků karet, jež by se ale už snad měly velice blížit tomu, co se dostane na trh. I na poslední chvíli se ostatně mohou měnit jednak takty a pak je také otázka, v jakém stavu jsou ovladače.

Pokud by šlo ale o cca poloviční nárůst výkonu mezi předchůdci a nástupci grafických karet NVIDIE, byl by to velice slušný pokrok, který by jistě donutil mnohé lidi k upgradu, i když je tu také otázka cen. A do těch může nejlépe promluvit konkurence, v jejímž případě tu jsou také známky toho, že generace Navi 2X bude stát za to.

Zrovna včera se objevily informace o Radeonu Instinct MI100, což je sice akcelerátor s CDNA, ovšem ten dle dostupných informací exceluje zrovna v FP32 a to by mohlo platit právě i pro herní Radeony. Zbývá ale ještě přetavit tento výkon do herní podoby, což by už architektuře RDNA2 na rozdíl od Vegy mělo jít dobře.

Ceny souvisejících / podobných produktů: