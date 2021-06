Donald Trump označil Bitcoin jako scam a nemá ho rád

kryptoměn, jejichž hodnoty dosáhly zejména v dubnu rekordních částek. Nyní je to už mnohem horší, např. Bitcoin proti maximu spadl o polovinu a jen za posledních 24 hodin to bylo o téměř 10 %. Zatímco Donald Trump je přesně opačného názoru.

V poslední době se svět kolem IT i financí hodně točí kolem, jejichž hodnoty dosáhly zejména v dubnu rekordních částek. Nyní je to už mnohem horší, např. Bitcoin proti maximu spadl o polovinu a jen za posledních 24 hodin to bylo o téměř 10 %. Zatímco prezident Salvádoru chce Bitcoin jako oficiální měnu vedle dolaru, bývalý americký prezidentje přesně opačného názoru.

Vyjádřil se tak v rozhovoru pro Fox Business. Podle Trumpa Bitcoin vypadá jako scam a nemá ho rád, protože je to akorát další měna, která konkuruje dolaru. Zde je zajímavé, že Bitcoin označil jako "měnu", za což ji spousta lidí nepovažuje, současně tak naznačil, že je Bitcoin pro dolar konkurencí. Přidal také to, že chce, aby byl americký dolar měnou pro celý svět. A jak to vidíte vy? Je Bitcoin scam? Má Bitcoin (nebo jiná kryptoměna) šanci nahradit dolar na jeho pozici dominantní světové "měny"?

