TikTok v USA: Trump ho chce zakázat, Microsoft zas údajně koupit

Sociální síťje extrémně oblíbená mezi uživateli, ale neméně tak nenáviděná mezi nejrůznějšími vládami. Ty ji obviňují ze sledování uživatelů, a tak už byla zakázána např. v Indii . Něco podobného jí hrozí i v USA . Mluví se o tom už několik týdnů avyhrožuje čím dál více, že vydá výkonný příkaz, který by síť zakázal i v USA. Stát by se tak mělo dokonce během tohoto víkendu. Někteří analytici za tím vidí nejen tradiční boj s Čínou a obavu o sledování lidí, ale také pomstu za ovlivňování kampaně pomocí TikToku. Právě pomocí této sociální sítě se organizují protestní skupiny lidí, které si registrují lístky na jeho shromáždění v rámci kampaně, ale tam nakonec nedorazí. Na některých takových akcích byla kapacita hlediště zaplněna i jen ze třetiny. Předpokládá se však, že zde má prsty i koronavirová pandemie.

To však zdaleka není jediná zpráva ohledně TikToku v USA. V posledních dnech se současně mluví o něčem, co by TikToku mohlo dodat výrazně větší důvěryhodnost. Hovoří se totiž o tom, že sociální síť by od firmy ByteDance chtěla odkoupit společnost Microsoft (alespoň tedy její americkou část) a americké účty by si tak pěkně řešila sama v USA. Jenže aplikace je podle nedávných pokusů o reverzní inženýrství prolezlá sledovacími mechanismy a odesílá spoustu informací o uživateli a jeho telefonu ven (což ostatně dělá skoro každá aplikace, jenže zde je problémem to, že jsou zde obavy ze zasílání těchto dat čínské vládě). Podle posledních informací ale byly tyto diskuze prozatím poslány k ledu právě kvůli Trumovu oznámení, že chce TikTok zakázat. Jakým způsobem by se to však mělo provést, to zatím není známo. Tak uvidíme, co se stane, zákaz může přijít každou chvílí.



