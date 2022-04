Dostupné Alder Lake ještě mohou podporovat AVX-512, jak to zjistit?

O odstřihnutí instrukcí AVX-512 přímo v křemíku procesorů Alder Lake jsme se dozvěděli na začátku března, kdy mluvčí firmy uvedl, že se takové opatření plánuje. Je tak otázka, kdy byly vůbec vyrobeny první procesory s takovým opatřením a kdy se dostaly na trh. Zatím tak může v nabídce existovat dost takových, které ještě nemají instrukce AVX-512 beznadějně vypnuty a s vhodnou základní deskou a BIOSem je tak můžeme zkusit využít.

Nyní se na GitHubu objevily informace o tom, jaké procesory žádat v případě, že budeme chtít využít AVX-512. Týká se to dříve představených modelů K i pozdějších non-K verzí, takže prostě platí, že budeme potřebovat procesor, který byl vyroben před danou změnou. O tom nám pak může poskytnout přehled označení série (Batch Number), které je vyznačeno na štítku obalu samotného CPU a stejné označení najdeme také na heatspreaderu.

Batch# může v případě Alder Lake-S začínat písmenem X či V a následují tři čísla. První z nich značí rok, čili 1 pro 2021 a 2 pro 2022 a další pak týden. Čili výše ukázaný štítek procesoru Core i5-12600K říká, že ten byl vyroben v 2. týdnu tohoto roku, a tak by ještě měl AVX-512 dle výše odkázané zprávy nabídnout. Jenomže tak tomu bohužel není, ovšem právě přelom roku je právě i období, kdy Intel začal AVX-512 v křemíku procesorů deaktivovat.

Například jisté Core i9-12900K z prvního letošního týdne instrukce ještě podporuje, zatímco Core i5-12400F z posledního týdne minulého roku už ne, takže to vypadá, že Intel se přednostně zaměřil na procesory, které mají ve výbavě pouze výkonná jádra Golden Cove a to má svou logiku. V takových procesorech totiž nejsou jádra Gracemont, které bychom pro využití AVX-512 museli deaktivovat, takže by to bylo bez postihu. To však bohužel znamená, že spíše narazíme na Core řady K, které ještě nabídne AVX-512, ale v takovém případě už si budeme muset vybrat mezi těmito instrukcemi a jádry Gracemont. Obojí mít nemůžeme. Ovšem non-K verze Alder Lake-S s možností zapnout AVX-512 prý existují, takže můžete zkusit některý najít, pokud tedy máte tu možnost.