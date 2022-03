Intel přímo v křemíku procesorů Alder Lake odstřihne instrukce AVX-512

Procesory Alder Lake podporují i nepodporují instrukce AVX-512, neboť to platí pouze pro velká jádra Golden Cove a ne pro malá jádra Gracemont. To znamená, že vzhledem k nutnosti provozovat procesor, jehož všechna jádra mají v tomto ohledu stejné možnosti, je možné procesory Alder Lake provozovat buď bez AVX-512 se všemi jádry, anebo s AVX-512, ale deaktivovanými Gracemont.

Tak tomu alespoň bylo do nástupu modelů, které mají pouze jádra Golden Cove, kde žádné takové omezení logicky neplatí, ale je zřejmé, že tyto procesory by v podstatě získaly výhodu, jakou hybridní modely nemají, nebo mají, ale s handicapem. Právě proto Intel vypustil těsně před příchodem daných procesorů nové procesorové mikrokódy, které měly využití AVX-512 celkově zabránit, ovšem společnost MSI se s tím nechtěla smířit a částečně podporu těchto instrukcí opět nabídla. Možná že právě to přinutilo Intel konečně sáhnout po radikálním tahu.

Prostřednictvím serveru Tom's Hardware se přímo od Intelu dozvídáme, že nově dodávané procesory Alder Lake budou mít instrukce AVX-512 deaktivovány/odříznuty na úrovni křemíku, což jednoduše znamená, že přes to už nejede vlak a my se s nimi můžeme rovnou rozloučit.

Mluvčí Intelu přitom píše, že firma aktuálně toto opatření plánuje, čili je zřejmé, že na trhu jsou stále ještě procesory, pro něž to neplatí a ještě potrvá, než dorazí nové, kde už AVX-512 za žádných okolností zapnout nepůjde.

Tato zpráva přichází krátce poté, co jsme se tentokrát od TPU dozvěděli, že Intel bude tlačit na výrobce desek, aby v případě budoucích modelů se 700 Series pro Raptor Lake prosazovali DDR5 na úkor DDR4. Zde se ale vskutku nemusíme bát, že by to Intel podpořil stejným opatřením jako nyní v případě instrukcí AVX-512, zvláště pokud mají být Raptor Lake zpětně kompatibilní i s dnešními deskami a nehledě na to, že fyzická vrstva rozhraní pro paměti je v Alder Lake společná pro DDR4 i DDR5.



