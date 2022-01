Dostupnost DDR5 se zlepšuje, ceny na západě padají dolů, ale DDR4 nekončí

Paměti DDR nové generace přišly poněkud nezvykle na trh ne díky serverovým či alespoň HEDT procesorům, ale díky běžným desktopovým modelům. Jde o generaci Intel Alder Lake, která navíc podporuje ještě i staré dobré DDR4, čili zákazníci mohou zatím na DDR5 zapomenout, ale ty se stejně postupně prosadí.

Dobře také víme, že za nedostatek modulů s DDR5 mohou především napájecí komponenty jako PMIC (power management IC) a VRM (voltage regulation module), neboť na rozdíl od DDR4 či starších verzí si moduly s DDR5 zařizují své napájení samy a nenechávají to na základní desce. Kdyby tomu tak nebylo, zřejmě by modulů s DDR5 byl dostatek, ostatně i přes obecně zoufale chybějící výrobní kapacity jsou na tom výrobci paměti velice dobře a ceny DRAM klesají, což je vidět i na modulech s DDR4.

Nyní se už dostupnost modulů s DDR5 výrazně zlepšila a ceny se snižují. Stále jde o zboží, které není opravdu široce dostupné, ale už se i u nás dá bez problémů sehnat, jenom ty ceny jsou stále vysoké. Navíc se v nabídce obvykle nacházejí buď jednotlivé 16GB moduly, anebo sady 2x 16 GB, čili sadu 2x 8GB budeme hledat marně a odkázáni budeme spíše na zakoupení jednotlivých 8GB modulů, jichž na trhu také není moc. Čili pokud chceme DDR5, pak už je třeba počítat spíše s 32 GB paměti, a to se pochopitelně prodraží na cca 8 tisíc korun. Dva samostatně prodávané 8GB moduly lze přitom koupit za 3600 Kč.

Dle serveru THW ovšem ceny pamětí DDR5 na západě oproti konci prosince prudce klesly, a to až o 80 procent. Jenomže tyto poklesy jsou z jinačích výšin, a to v daném případě (32GB sada G.Skill Trident Z DDR5-6000 CL36) ze 4000 na 800 dolarů. Čili to bylo jako mnohdy jindy tak, že u nás byly paměti DDR5 spíše rovnou nedostupné, zatímco na západě dostupné byly, ovšem i za neuvěřitelně nabobtnalé ceny.

Dnes si tak můžeme pohodlně pořídit slušnou 32GB sadu modulů DDR4, za niž můžeme považovat 3200MHz CL16 za tři tisíce korun, čili DDR5 jsou stále ještě více než dvakrát dražší a bude zapotřebí, aby jejich cena padala i nadále, než je budeme moci pokládat za zajímavé. Vzhledem k vývoji na západě by se ale ceny DDR5 už konečně mohly začít dostávat do rozumných hladin, bude to potřeba především pro AMD a jeho nová APU s výkonnější grafikou a podporou standardu DDR5-5200 (a LPDDR5-6400).



