Micron potvrzuje, moduly s DDR5 nejsou kvůli napájení a bohužel jen tak nebudou

Mluvilo se o tom již uprostřed listopadu, kdy se ukázalo, že paměťové moduly, o jejichž počínající výrobě jsme slyšeli už letos na jaře, ve skutečnosti nejsou dostupné . Koupit se nedají i přes to, že jejich přínos je zatím diskutabilní, a to především pokud vezmeme v úvahu i vysoké ceny.

Už v listopadu se ale říkalo, že samotných pamětí DDR5 je ve skutečnosti dost, ale chybí součástky, které na rozdíl od DDR4 nové moduly samy nesou pro své napájení (DDR4 využívají napájení na desce), a to konkrétně především PMIC (Power Management Integrated Circuit). Poté jsme se ale také dozvěděli, že relativně brzy, čili v horizontu několika málo měsíců, by se měly na trhu objevit dodávky od dalších firem, ale to se nyní nepotrvrzuje.

Micron sice nepřímo potvrzuje (via SeekingAlpha ), že za nedostatkem paměťových modulů s DDR5 skutečně stojí chabá nabídka PMIC a celých VRM (Voltage Regulating Module), ovšem lepší to jen tak nebude. Konkrétně bylo uvedeno, že v průběhu příštího roku by se situace měla zlepšit, ale až během jeho druhé půle by se dodávky měly dostat na "významnou úroveň".

V tu dobu už ale DDR5 nebudou potřeba jen pro Alder Lake-S, ale také pro mobilní Alder Lake-P, nejspíše i APU AMD Rembrandt, dále serverové Intel Sapphire Rapids a přinejmenším na dohled už také budou Zen 4. Dodávky se tak možná zvýší, ale také se značně rozšíří okruh hardwaru, který bude paměti DDR5 využívat.

Otázka ale je, zda bude využití pamětí DDR5 nějak brzděno v případě mobilních počítačů, kde se už moc nepoužívají klasické moduly a paměti se pájí přímo na desku. Lze totiž akceptovat, že výrobci modulů nemají potřebné napájecí součástky, ale výrobci notebooků či příslušných základních desek je musejí mít k dispozici, ať už využívají DDR4 nebo DDR5, neboť zde se zdánlivě nic nemění.



Od THW se ale dozvídáme, že PMIC pro DDR5 sice jsou vyráběny firmami Renesas, IDT, Montage Technologies, Texas Instruments a své ohlásil také Samsung. Ovšem pouze čipy od Renesas byly validovány Intelem a i Samsung má alespoň na některých svých modulech využívat právě PMIC od Renesas. Takže je těžké říci, kdo nebo co je tu onou pověstnou žábou na prameni.

