DRAM paměti zlevňují, TrendForce zvyšuje odhad poklesu na 10 %

TrendForce, které hovořily o předpokládaných poklesech cen pamětí DRAM. Obecně se předpokládalo okolo 3 až 8 %, nicméně nabídka nyní začíná ještě výrazněji převyšovat poptávku a ceny budou podle společnosti klesat více, než se zdálo ještě před 3 týdny. Nově se totiž hovoří o tom, že by pokles proti minulému čtvrtletí (Q2/22) mohl překonat dokonce i 10 %. Od doby nedostatku hardwaru jsme se dostali k tomu, že paměti DRAM své zákazníky v průměru hledají více než 2 měsíce.

Pokud se na to podíváme po jednotlivých kategoriích, u pamětí pro PC se očekávalo 3-8 % v případě DDR4 a 0-5 % u DDR5. Nově se odhaduje obecně 5-10 %, což by u 32GB kitů mohlo znamenat až 400Kč pokles ceny. Na stejná čísla se dostávají i serverové paměti. U smartphonů to vypadá ještě lépe. Prodeje smartphonů totiž v poslední době dost klesají, přechází se na nové výrobní procesy, což přidává mnoho nových čipů na trh i způsobuje tlak na zbavování se starších zásob a zde se předpokládá dokonce 8-13% pokles.

U pamětí pro grafické karty se kvůli propadu jejich prodejů po dalším útlumu kryptoměnové mánie také dosáhlo stavu, kdy je vyšší nabídka než poptávka, navíc je pro výrobce komplikovanější rychle upravovat množství vyráběných čipů. Přesto se nečeká až takový propad cen a mělo by jít o 3-8 %. Spotřebitelské DRAM do televizí a další elektroniky také ukazují známky poklesu. Očekává se pád cen starších pamětí DDR3, které jsou nyní docela vysoko, a se zaváděním nových výrobních procesů se očekává další navyšování nabídky, čemuž nestíhá odpovídat poptávka. I zde se tak očekává pokles o 8-13 %.