Drift ovladačů Sony DualSense je reálný problém, který jen tak nezmizí

Samovolně driftuje nejen Frištenský, ale nově také ovladače Sony DualSense , a to samozřejmě ne ony samy. Jde jednoduše o to, že ovladač snímá pohyb i v případě, kdy je zcela v klidu, takže nám může neustále hýbat s postavou nebo měnit úhel pohledu, aniž bychom o to stáli a je zřejmé, že hrát s takovým ovladačem je utrpení. Slovy pravého zástupce PC Master Race: to nám díky klávesnici a myši opravdu nehrozí.

Na serveru iFixit se tak podívali novému ovladači DualSense na zoubek, respektive na tlačítka a snímače, na což se ostatně od minulého týdne čekalo. Jde o dva malé analogové ovladače pro palce, čili v podstatě joysticky, jejichž kvalita zpracování už firmě Sony vykoledovala hromadnou žalobu . A dle informací od iFixit si ji snad i zaslouží, neboť dle rozborky ovladače DualSense byl pro joystick použit hardware, o němž se dávno ví, že může trpět driftem.

Joystickový snímač vytvořila známá společnost Alps, která se na výrobu podobného hardwaru specializuje. Radioamatéři se často setkávají s jejími mikrospínači a my dobře známe také její klávesnicová tlačítka. Dle iFixit byl přitom stejný či velice podobný modul využit už několikrát dříve, a to mimo jiné v DualShock 4 či v ovladačích pro Xbox One.

Člověk vyzbrojený jen malou páječkou přitom nemá šanci tyto moduly snadno odpájet a na iFixit využili tradiční postup, a to horkovzdušnou pistoli. Mohli tak rozebrat jeden z modulů, které snímají pohyb prostým způsobem, a to pomocí klasických potenciometrů. Potřebují tak logicky dva, jeden na každou osu, přičemž potenciometry mění svůj odpor, a to v tomto případě v závislosti na poloze ovladače. Dle toho, jak svým odporem mění hodnotu přivedeného napětí, se pak určí i míra vychýlení páčky.

Potenciometry jsou zde axiální, čili otočné a ne lineární, neboli posuvné a využívají tvarovaný kovový plátek kroužící po uhlíkové dráze, s níž má plátek jeden styčný bod a změnou jeho polohy se zde mění výsledný odpor. Uprostřed mechanismu je ještě mikrospínač (pro stisk joysticku) s hlavní páčkou na pružině, která ovladač vrací do výchozí polohy.

Co ale způsobuje onen nechtěný drift? Vypadá to, že jde právě o životnost zvolených potenciometrů, která byla na iFixit dle oficiálních údajů výrobce vypočítána na 140 až 210 dní (dle herních žánrů), a to za předpokladu, že hrajeme v průměru 2 hodiny denně. Čili pokud je někdo zavřen doma a intenzivně hraje, což vzhledem k zimnímu období v pandemii nebude nic výjimečného, může klidně hrát třeba pětkrát tolik a ovladač odrovnat za měsíc až dva.

Dle zveřejněných závěrů to tak vypadá, že ovladačům DualSense pomůže leda nová revize využívající jiné senzory a lze se připravit na to, že problémů s již prodanými kusy bude přibývat, jak se budou potenciometry v senzorech opotřebovávat a selhávat.