Uživatelé si stěžují na nepříjemný drift ovladačů konzolí PlayStation 5

Ovladač PlayStation 5 DualSense je tak nyní označován za špatný produkt, který hýbe se směrem pohledu i v době, kdy jen tak leží na stole, což je běžně označováno za drift. To může mít původ třeba ve "vyčvachtané" mechanice, kvůli níž už se ovladače pořádně nevrací do středové polohy, anebo může jít rovnou o nepřesnou a nekvalitní výrobu, kalibraci, čili jsou tu různé možné příčiny.

Je ale těžké určit, o jak moc velký problém jde. To by v první řadě měla vědět společnost Sony díky případným reklamacím. Jak uvádí server Extremetech , jistou známkou opravdových problémů s gamepady DualSense může být to, že si lidé začnou stěžovat na opakované potíže s již opravovanými produkty, což se stalo i v případě ovladačů od Nintenda. Samotní uživatelé pak mluví o tom, že Sony ani nevyužívá pořádný systém kalibrace a že daný problém možná vyřeší jen přidání tzv. mrtvé zóny, čili jistého malého rozsahu pohybu ovládacího prvku, na nějž systém ještě nebude nijak reagovat.