Dron DJI Mini 3: pod 249 gramů s 1/1,3" snímačem

Mini 3. I ta se vleze do hranice 249 gramů, konkrétně má hmotnost 248 gramů. Rozměry složeného dronu činí jen 148×90×62 mm, v rozloženém stavu má 251×362×72 mm. Stejně jako verze Pro, i tento model má velký 1/1,3" snímač CMOS s rozlišením 48 MPx a duální ISO citlivosti. Oproti Pro však neumí záznam do plného rozlišení a podporuje pouze slučované módy do 12 MPx (s ekvivalentem 2,4µm velikosti pixelů). V květnu letošního roku se objevil malý dron DJI Mini 3 Pro a nyní tu máme jeho levnější variantu. I ta se vleze do hranice 249 gramů, konkrétně má hmotnost 248 gramů. Rozměry složeného dronu činí jen 148×90×62 mm, v rozloženém stavu má 251×362×72 mm. Stejně jako verze Pro, i tento model má velký 1/1,3" snímač CMOS s rozlišením 48 MPx a duální ISO citlivosti. Oproti Pro však neumí záznam do plného rozlišení a podporuje pouze slučované módy do 12 MPx (s ekvivalentem 2,4µm velikosti pixelů).

Dalším omezením je to, že 4K umí max. při 30 fps (Pro umí i 60 fps). 2,7K a Full HD je už k dispozici i v 60 fps, není tu ale slow-motion video (Pro umí FHD při 120 fps). Zůstává podpora JPEGů a RAWů (DNG), nicméně u videa je k dispozici jen kodek H.264 a datový tok do 100 Mbps (Pro umí i H.265 a až 150 Mbps). Stejně jako vyspělejší model, i tento nový má objektiv s 24mm přepočtenou ohniskovou vzdáleností (82,1° úhel záběru), světelností F1,7 a je zaostřen od 1 metru do nekonečna. Citlivosti ISO mohou být od ISO 100 do 3200, elektronická závěrka podporuje časy od 1/8000 sekundy do 2 sekund. Kamerka je na 3osém gimbalu s rozsahem -135° až +80° (tilt), -135° až +45° (roll) a -30° až +30° (pan). Maximálně lze otáčet rychlostí 100°/s.

Základní baterie má kapacitu 2453 mAh (celkem 18,1 Wh energie) a vydrží na 38 minut letu (33 minut vznášení se). Dostupná je i větší baterie Intelligent Flight Battery Plus, která se ale prodává jen na některých trzích. Její hmotnost je o 40,5 gramu vyšší, takže pak dron přesáhne hranici 249 gramů, což může být problém. Pilot by pak musel v mnoha zemích vykonávat zkoušky. Tato baterie má 3850 mAh (pojme 28,4 Wh energie) a zvládne 51 minut letu, resp. 44 minut vznášení se. Dron dokáže letět max. rychlostí 16 m/s (58 km/h) a zvládne protivítr rychlosti 10,7 m/s (38,5 km/h).

Podporovány jsou letové režimy Dronie, Helix, Rocket, Circle a Boomerang, nechybí vizuální polohovací systém směrem dolů. Dron podporuje systémy GPS, Glonass a Galileo. Přes systém O2 dokáže přenášet HD obraz 720p30 na vzdálenost až 10 km. Základní verze dronu bez ovladače vyjde na 489 EUR, s ovladačem RC-N1 bez obrazovky je to 579 EUR, s ovladačem RC vybaveným obrazovkou se připravte na 749 EUR. Fly More Combo je dostupné pro obě varianty s ovladačem, přidává dvě základní baterie, nabíjecí hub, náhradní lopatky a další příslušenství za 189 EUR navíc.