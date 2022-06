Dvojčipový X670 údajně stojí méně než jednočipový X570

Je ostatně logické, že přinejmenším pro AMD bude výhodnější (nechat) vytvořit X670 ze dvou čipů, jinak by to nedělalo. Roli v tom ale jistě bude hrát i to, že nemusel být vytvořen zvláštní čip pro B650, což se propíše do nákladů za vývoj a rozjetí výroby. AMD tak pomocí jednoho kusu křemíku bude moci nabídnout celkem tři čipsety, a to X670 Extreme, X670 a B650, i když první dva jmenované se liší v podstatě jen tím , jak výsledné desky dokáží či nedokáží využít nabízených vlastností. Krom toho se dříve mluvilo také o B650 Extreme, což by byl opět stále jeden Promontory 21, ale nejspíše na deskách se zaručenu podporou PCIe 5.0 na grafickém slotě. AMD však oficiálně nic takového nezmínilo.