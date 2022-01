EA a Lucasfilm Games představují tři nové tituly ze světa Star Wars

Electronic Arts Inc. a Lucasfilm Game tak spojují své síly a slibují další tři tituly, které ovšem skutečně vyvine teprve až známé studio Respawn Entertainment. Právě to přišlo i s hrou Star Wars Jedi: Fallen Order, což je žánrově v podstatě Tomb Raider. Jaké ale budou tři další hry a nespadneme opět do éry multiplayerových vysavačů účtů?

Celou věc bude mít pod palcem Vince Zampella, zakladatel studia Respawn, který bude fungovat i jako prostředník mezi Electronic Arts a právě Lucasfilm Games. Tato společnost byla totiž zhruba před rokem oživena a poté už se hned začalo spekulovat o tom, že nám připraví pokračování slavných Knights of the Old Republic

Nyní se ale dozvídáme, že pod vedením vedoucího Stiga Asmussena se již pracuje na dalším titulu, který bude patřit mezi akční adventury a zařadí se do série Star Wars Jedi, čili půjde pravděpodobně o pokračování hry Fallen Order, které může z celé trojice vyjít jako první.

Dále byly vytvořeny dva týmy pro zbylé hry, a to jednak zbrusu nové FPS, čili First Person Shooter vyvíjené pod vedením Petera Hirschmanna, který už má své bohaté zkušenosti s pracemi na hrách s tématikou Hvězdných válek. Zda jde o titul pro jednoho hráče, nebo žánrové pokračování nechvalně proslulé série Battlefront, to se nedozvíme.

Jako poslední je tu jistá strategie neupřesněného typu, která vznikne ve spolupráci se studiem Bit Reactor pod vedením veterána Grega Foerstcha. Lidé z Bit Reactor zde odvedou hlavní kus práce, zatímco Respawn poslouží spíše jako producent.



Dále se z tiskové zprávy dozvíme už jen to, jak jsou všichni z celé věci naprosto nadšeni a každý je ten největší fanoušek Star Wars, čili tu nejsou už žádné další oficiálně sdělené zajímavé podrobnosti.

