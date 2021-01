Knights of the Old Republic se vrací, připraví je Lucasfilm Games?

Sám Jason Schreier totiž nedávno potvrdil , že Ubisoft - Massive vyvíjí hru ze světa Star Wars, což jednoduše znamená, že společnost Electronic Arts už nebude mít na toto univerzum výhradní práva. A to je z pohledu fanoušků Star Wars jistě skvělá zpráva, neboť za osm let dokázala společnost EA tato práva využít pouze pro čtyři hry, a to dvakrát Battlefront, Jedi: Fallen Order a nakonec Squadrons.

Nyní se po roce opět dozvídáme, že se někdo chystá navázat na sérii Knights of the Old Republic, kterou se už několikrát pokusili oživit v BioWare , ale neúspěšně. Jason Schreier dle podcastu Bespin Bulletin tento vývoj potvrdil a zároveň k tomu podotkl, že nejde o Electronic Arts a nikdo neuhodne , kdo na tom pracuje.

Nedávno jsme se přitom z oficiálního zdroje dozvěděli, že byla oživena společnost Lucasfilm Games , která pod tímto názvem fungovala mezi lety 1982 až 1990 a poté už jako LucasArts Entertainment Company, přičemž v roce 2012 ji společně s celým Lucasfilmem získal Disney.

Lucasfilm Games byli a jsou známí díky svým nezapomenutelným adventurám jako Maniac Mansion, Loom, The Secret of Monkey Island a v 90. letech už to byl Full Throttle, The Dig nebo ze soudku FPS úspěšný titul Star Wars: Dark Forces. Samozřejmě nemůžeme zapomenout také na simulátorové tituly X-Wing, Tie Figher a další.





Pod Lucasarts také v roce 2003 vyšel titul Star Wars: Knights of the Old Republic vyvíjený společností BioWare, která nyní už patří pod Electronic Arts. Lucasfilm Games patří pod Lucasfilm, a tedy právě i Disney. Později jsme se mohli dozvědět, že se pracuje na nové hře v otevřeném světě Star Wars, kterou připravuje konkrétně studio Massive Entertainment patřící Ubisoftu. Právě zde se nám může kruh uzavřít, čili je možné, aby Massive vyvíjeli právě nový KOTOR, který bude zároveň představovat tečku za exkluzivitou společnosti Electronic Arts? Možné to jistě je a výsledek bychom měli vidět v roce 2023.

