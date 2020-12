EA bere Codemasters firmě Take Two pod nosem

Před více než měsícem jsme se dozvěděli o nabídce firmy Take Two , která za Codemasters nabízela téměř miliardu amerických dolarů. Od té doby se navenek nic nedělo, a tak už to mohlo vypadat, že příště se už dozvíme o tom, že dohoda byla uzavřena. Respektive ona byla, ovšem ne s Take Two.

Společnost Take Two nabízela za Codemasters hotovost i vlastní akcie, a to přesně v hodnotě 973,8 milionů dolarů. A i když Take Two není chudá, s Electronic Arts se rovnat nemůže a vedení této firmy se nakonec rozhoupalo k učinění vlastní nabídky, která je velkorysejší.

O tom se šuškalo už včera večer, ale nyní je to oficiální. Electronic Arts nabízejí akcionářům firmy Codemasters přesně 6,04 libry za akcii, což znamená, že si ji celou cení na cca 1,2 miliardy dolarů.

Gerhard Florin, předseda představenstva firmy Codemasters, si přitom nabídky od firmy EA cení a říká, že ta by mohla zajistit vzrušující a prosperující budoucnost, která povede k ještě větším a lepším hrám. Andrew Wilson, CEO firmy Electronic Arts, si Florinem přímo notuje, když uvádí, že se tu rýsuje nová éra závodních her.

Společnost EA tak zmínila svou motivaci pro akvizici Codemasters, když v tiskové zprávě uvedla výčet klíčových motoristických závodních her obou stran a zmínila se o tom, že počítá s dalším vývojem tohoto žánru.

My ale teprve uvidíme, kam to všechno povede, ovšem nevypadá to, že by souboj EA s Take Two byl už nutně u konce. Nyní je ale na tahu právě Take Two, ale zatím není jasné, zda nějaký tah ještě vůbec bude. Vedení obou firem si ostatně padlo do oka a představenstvo Codemasters podepsalo dokument, v němž akvizici vedenou firmou EA doporučuje.

