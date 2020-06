EA přináší někdejší exkluzivity z Originu na Steam

V průběhu tohoto léta se pak EA chystá na Steamu nově nabídnout 25 svých her a nyní je tu úvodní várka 13 titulů, z nichž některé budou podporovat i Steam Trading Cards:

Krom toho bude skrze Steam využitelné i předplatné v rámci EA Access, s jehož pomocí budeme moci hrát i všechny výše uvedené hry, ale to začne platit právě až někdy v průběhu tohoto léta. Sluší se však také upozornit, že ne všechny hry budou spustitelné pouze s využitím Steamu. Některé budou vyžadovat také právě i klient Origin, který bude třeba nastartovat před jejich spuštěním, což ale známe i z jiných platforem (Epic Launcher a Rockstar či jiné).

O zbylých 12 titulech, které by se měly v létě objevit na Steamu, se zatím nic nedozvíme. Mohla by to být série FIFA, Battlefield, Star Wars Battlefront nebo SIMS. Časem by to ostatně mohla být i veškerá nabídka, to bude záviset pouze na rozhodnutí společnosti EA, respektive na tom, jak se dohodne s Valve.