ECS H410H6-TI2: malá a nízká deska s LGA 1200 pro externí napájení

To by samozřejmě měly odhalit specifikace a přesněji seznam podporovaných procesorů , kde dle očekávání nenajdeme nejvýkonnější verze s TDP 125 W. Je tam ale i desetijádrový Core i9-10900 s PL2 ve výši 224 W, čili tomu také bude třeba případně přizpůsobit výběr napájecího adaptéru.

Výrobce svou desku viditelně přizpůsobil tak, aby na výšku zabírala jen minimum prostoru, což platí pro zadní porty, kde jsou nanejvýš dva porty USB nad sebou, ale také pro naplocho umístěné sloty pro paměti DRAM, čili jde o SO-DIMM. Rozšiřující slot pro karty tato deska nemá, takže bez procesoru s iGPU nám moc parády neudělá (záleží však na způsobu využití) a pokud jde o chlazení procesoru, to už výrobce nechal na zákazníkovi. Čili pokud ten nebude mít k dispozici nějaké neobvyklé řešení, například nízký blok s heatpipe odvádějícími teplo pryč, nebo odpovídající vodní blok, pak bude asi chladič procesoru na celé desce bezpečně to nejvyšší.

ECS H410H6-TI2 nabízí dva sloty pro DDR4-2933 v modulech SO-DIMM a kapacitou do 32 GB. Dále pak má jeden M.2 2280 pro SATA i PCIe plus další M.2 2230 pro kartu s Wi-Fi a Bluetooth a porty SATA 6 Gb/s se zde najdou dva, a to s potřebným napájením. Jediný Ethernet zde obsluhuje čip Realtek RTL8111H pro 1GbE a pro zvuk je tu zase Realtek ALC662. Obrazový signál pak z desky dostaneme buď pomocí D-Sub, anebo HDMI.

Cena desky ECS H410H6-TI2 je zatím neznámá.