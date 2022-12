Elektrické poštovní dodávky Mercedesu v Rakousku filtrují prach ze vzduchu

Mercedes-Benz v souvislosti s elektrickým pohonem nepíšeme zdaleka poprvé. Nedávno jsme probírali připravovanou

O automobilcev souvislosti s elektrickým pohonem nepíšeme zdaleka poprvé. Nedávno jsme probírali připravovanou novou generaci elektrického eSprinteru a ta stávající byla ve dvou kusech vyzkoušena také u rakouské pošty (Österreichische Post). Tyto dva vozy od srpna denně jezdily (se střídáním se po týdnu) rozvážkové trasy z depa v Kalsdorfu do nedalekého Štýrského Hradce. Na elektrických dodávkách by na první pohled nebylo nic zvláštního, ty už dnes v kurýrních službách používá kdekdo. Tady šlo o spolupráci s firmou Mann+Hummel, kdy se do přední části vozů namontoval přídavný filtr vzduchu, který měl odstraňovat pevné částice z okolí vozu.

Vozy byly v provozu zhruba 60 dní a každý den najely 60 km. To znovu ukazuje, že v případě městského rozvozu balíků mohou být i ty "tragické" dojezdy elektrických dodávek dostatečné (to už ale nemusí platit např. pro rozvoz na venkově). Připomeňme, že stávající eSprintery mohou mít jen velmi malé baterie s 35 kWh a papírovým dojezdem pouhých 120 km, příp. 47 kWh se 168 km. Každý vůz denně rozvezl okolo 160 balíků s necelými 100 zastávkami. Vozy prozatím dohromady najely téměř 6400 km a projekt nadále poběží až do poloviny roku 2023.



Za tuto dobu (tedy ujetí cca 3200 km na vůz) každý z nich odstranil ze vzduchu 6400 mg (6,4 gramu) prachových částic. To zní jako velmi nízké číslo. Pokud se podíváme např. na emisní normu EURO 6, ta stanovuje limit na 0,005 g/km, což znamená, že pokud by dané auto, jehož emise chceme vyčistit, jezdilo přesně na svém limitu, tak by tato elektrická dodávka při ujetí 3200 km vyčistila jeho emise z ujetí 1280 km. Pokud by se takové auto pohybovalo hlouběji pod tímto limitem normy EURO 6, počet "vyčištěných" kilometrů by byl vyšší a naopak.

Z tohoto pohledu to vypadá docela dobře. Jiný pohled ale může přinést problematika opotřebení pneumatik, kde se ukazuje, že jde z pohledu pevných částic o mnohem větší problém než spalovací motory. Je ale třeba si dávat pozor. Zde najdete nejrůznější čísla lišící se o řády (a dokonce tak přiohnuté a často citované studie, které, kdyby měly být pravdivé, by říkaly, že z 8kg pneumatiky ohoblujete více než 40 kg gumy, což je očividně naprostý nesmysl).

Většina studií počítá okolo nějakých 60 až 200 mg/km na osobní auto (obvykle pod 100), což si myslím, že je realistický předpoklad, pokud si spočítám množství sjetého vzorku za životnost pneumatiky. Budeme-li počítat, řekněme, 120 mg/km, tak takový eSprinter vyčistí už jen něco přes 50 ujetých km ujetých osobním autem, co se týče částic pneumatik. A to není žádná sláva. Sama elektrická dodávka by navíc svou zvýšenou hmotností mohla způsobit mnohem větší emise vyšším opotřebením pneumatik.

Ať si to dáme do kontextu, tak předpokládejme např. že dodávka emituje 250 mg/km ze všech pneumatik. Pak za těchto 3200 km vypustí cca 800 gramů pevných částic (což si myslím, je tak na horní hraně toho, co dává logicky smysl, při 32 tisíc km by zmizelo 8 kg gumy, tedy 2 kg z pneumatiky). Vyfiltruje se ale jen 6,4 gramů, což je o dva desítkové řády mimo. Opět je ale potřeba dávat trochu pozor. Vidíme také, že použití standardních pneumatik by i při relativně malým navýšení emisí v řádech procent zvýšilo emise na výše zmíněnou vzdálenost o desítky gramů, většinou je to ale u elektromobilů o 20-30 %, což by znamenalo dalších cca 200 gramů navíc. To je více než řádový rozdíl proti tomu, co se odfiltruje. Speciální pneumatiky pro elektrická auta jsou ale mnohem odolnější a mohou mít i o třetinu vyšší výdrž, což opotřebení dané vyšší hmotností zhruba vynuluje, někdy se dokonce i tvrdí, že emise budou při použití pneumatik pro EV nižší než u lehčího ICE se standardními pneumatikami.

Každopádně je vidět, že volba pneumatik nám tady udělá pořádný vítr v číslech a nějaký filtr v dodávce sice pomůže, ale v zásadě je to jen kapka v moři, a jsou zde jiné, mnohem významnější vlivy, které to mohou celé úplně pokazit nebo vylepšit. Nezapomeňme však na to, že elektrická dodávka sníží emise pevných částic z brzd díky rekuperačnímu brzdění. Je sice těžší a je potřeba ubrzdit větší hmotnost, na druhou stranu se o většinu brzdění může postarat rekuperace, což je případ především toho města, kde byly testovány. Je tak dost možné, že rekuperace a odolnější pneumatiky pro EV i o dva řády přebijí funkci filtru. Myslím, že na tohle by se mohl Mercedes rovněž zaměřit.