Elektromobil pomohl zachránit život kluka, jeho Li-Ion baterie poháněla domácí hemodialýzu

Austrálie není zrovna příkladem stabilní elektrické soustavy. Když se k tomu přidají přírodní pohromy, je to ještě horší a o výpadky dodávek elektrické energie zde není nouze. I proto se zde v posledních letech ve velkém staví různé baterie , které mají zajistit stabilní dodávku proudu, a především dramaticky zlevnit tyto nouzové zásahy. Řešením lokálních problémů s nestabilitou může pomoci vyřešit paradoxně právě něco, co se obvykle dává za příklad toho, co má nestabilitu způsobovat. Elektromobily.

Některé značky už své vozy vybavují technologií V2L (Vehicle-To-Load), případně V2G (Vehicle-To-Grid), kdy to může být právě elektromobil, co bude sloužit jako záložní baterie k pohánění jiných zařízení. Velmi vhod to přišlo nedávno ve Queenslandu v Austrálii po silné bouři, která způsobila blackout. Kristy Holmes totiž musela řešit závažný problém. Její 11letý syn čeká na transplantaci ledviny a je nyní odkázán na hemodialýzu. Když ale vypadl proud, jednou z možností byla dlouhá a riskantní cesta do nemocnice do Brisbane, další možností bylo napojení domu a domácí dialýzy pro syna na baterii jejího elektrického SUV BYD Atto 3. To se v Austrálii prodává s 50kWh a 60kWh baterií.