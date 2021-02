CEP Energy v Austrálii možná postaví 1,2GW baterku

Austrálii mají spoustu specifických problémů a elektrická energie je jedním z nich. Energetické špičky, obrovská horka i problematické počasí se podílí na tom, že je zde vysoká potřeba záložních zdrojů. Země si navíc doslova říká o 1,2 GW, který by provozovala společnost CEP Energy. Pro představu, Muskova "superbaterka" dávala ze začátku jen 100 MW (pojala 129 MWh energie), nyní je ve výkonnější konfiguraci 150MW/194MWh. Nově budovaná Victorian Big Battery má nabídnout 300MW/450MWh, ale i to je jen čtvrtina toho, co by měla mít tato 1,2GW verze. Pro zajímavost, světovým rekordmanem je od loňského prosince Moss Landing v Kalifornii s konfigurací 300MW/1,2GWh.

Ale zpět do Austrálie. Nyní jde o to, že zdejší uhelná elektrárna u města Liddell bude zavřena v roce 2023 a nyní se řeší, co vše ji vlastně nahradí. Ta má výkon 2 GW a původní plán byl, že by 1 GW z tohoto množství měla zajistit nová vládou financovaná plynová elektrárna v Kurri Kurri (cca 85 km od Liddellu). Nyní to ale vypadá, že by se místo toho měla stavět obří solární elektrárna, která by nabíjela 1,2GW akumulátor. Kolik pojme energie, to přesně nevíme, ale hovoří se o tom, že by měl vydržet zhruba na 4 hodiny plného výkonu, což by znamenalo 4,8 GWh. Aby těch projektů nebylo málo, v místě původní uhelné elektrárny chce stavět svou 500MW baterku také společnost AGL Energy.

