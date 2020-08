Elon Musk: 50% navýšení energetické hustoty na cca 400 Wh/kg do 4 let

Elektrický pohon zažívá velký boom a Elon Musk se nechal slyšet na Twitteru, že by se energetická hustota akumulátorů mohla během následujících 3-4 let zvýšit o 50 %, a to v praxi, nikoli jen v laboratoři (průměrný nárůst hustoty akumulátorů je obvykle 3-8 % za rok dle různých zdrojů). Takové rychlé navýšení by bylo vskutku nebývalé a umožnilo by zvýšit množství uložené energie o 50 % a s tím i dojezd nebo naopak při stejném množství energie mít o třetinu lehčí akumulátor (tedy o cca 150-200 kg). Případně se částečně může zlepšit obojí, o něco stoupne množství energie a současně o něco klesne hmotnost.

Hustota dnešních akumulátorů Tesly patří k nejlepším na světě, pokud se bavíme o komerčně dostupných akumulátorech, a činí cca 260 Wh/kg. 50% zvýšení by tuto hodnotu posunulo až někam ke hranici 400 Wh/kg, která se považuje za hraniční pro elektrický pohon v letecké dopravě. Spekuluje se, že zde by mohla mít slovo nová anoda s křemíkovými nanovlákny (takovou se vědci zabývají už mnoho let, ale poslední dobou bylo docela ticho po pěšině).

Battery Day a představení přelomové generace akumulátorů. Připomeňme, že Panasonic hovořil o tom, že Tesle bude schopen dodávat články s o 20 % vyšší hustotou až za 5 let, takže Musk zde patrně hovořil spíše o článcích, které by měly vzniknout ve spolupráci s čínskou společností CATL. Ještě dodejme, že se na 22. září chystáa představení přelomové generace akumulátorů.

