Elon Musk a Tesla čelí další žalobě: kvůli hlasování na Twitteru o prodeji akcií

Tweetováníje trnem v oku mnoha lidem. Především jde o investory a shortery akcií Tesly, kteří jsou rádi, když tweety hýbou cenou akcií v jejich požadovaném směru, ale často podávají žaloby, když tweet způsobí směr opačný. David Wagner, investor Tesly, s nelibostí nese hlasování na Twitteru, kde Elon Musk vyzýval veřejnost, ať hlasuje, zda má prodat 10 % svých akcií , aby mohl zaplatit daně. Lidé hlasovali pro a Musk od té doby postupně prodává svůj podíl v Tesle. To by v podstatě musel i tak udělat, neboť nešlo jen o to, že se jemu a dalším bohatým lidem vytýkalo, že neplatí daně (nebo jen malé), Musk nutně potřeboval peníze na zaplacení daní kvůli uplatnění opcí, akorát z toho udělal ještě zajímavý PR krok, který zároveň vyřešil i první výtku veřejnosti. Bylo by zajímavé sledovat, co by se stalo, kdyby lidé hlasovali pro ne.