Elon Musk našel řešení pro provize Applu: Twitter Blue bude na iOS o 57 % dražší

Provize v obchodech s aplikacemi jsou trnem v oku mnoha vývojářů, kteří se nechtějí dělit o své příjmy s platformami. Zde je na jednu stranu nutné uznat, že vývoj a podpora ze strany platformy rozhodně není zadarmo, na druhou stranu je otázka, zda ty provize musí být takové, jaké jsou. V případě Applu došlo už k několika snižováním a často zmiňovaná hodnota 30 % platí jen pro některé, což je ale i tak pro Apple velmi důležité. Pokud si vývojář za rok vydělal méně než 1 mil. USD, spadá do kategorie, kde je provize jen 15% (pokud se k ní přihlásí). Tohle se má údajně týkat zhruba 98 % vývojářů, ale na druhou stranu jen 5 % výdělků (tedy 2 % největších vývojářů shrábne 95 % výdělků). Pokud už vývojář spadá do 30% kategorie, obnovení předplatných v následujícím roku padá rovněž na 15 %.

Elonu Muskovi se to ale nelíbí a zhruba před půl rokem řekl, že provize jsou 10krát větší, než by měly být. Nedávno se tak sešel s Timem Cookem a celou žádost ohledně Twitteru, jeho případného zablokování, ale patrně i provizí, si vyříkali. Řešení je na stole, nejprve se ale podívejme na finanční výsledky Applu a zda to, co říká Musk, může dávat smysl. Služby u Applu v posledním čtvrtletí přinesly příjmy ve výši 19,2 mld. USD, náklady pak byly 5,66 mld. USD (což je zhruba 30 %). Pokud by provize měla být desetinou proti dnešku a předpokládali bychom, že vše ve službách jsou jen příjmy z App Store (Apple v příjmech počítá jen čisté provize, které mu zůstanou), pak by byl Apple evidentně v minusu a Musk by neměl pravdu. Problémem je, že toto nemůžeme dost dobře rozhodnout, protože do kategorie služeb patří i reklamy, Apple Care, iCloud a jiné cloudové služby, je zde i kreditní karta Apple Card. Takže je otázkou, kde vlastně Musk na toto číslo přišel. V dokumentu 10-K dodávaném Applem jsem rozpis jednotlivých kategorií nenašel.

Připomeňme ještě, že pokud vývojář nechce přenechat 30% provizi Applu, musí nastavit cenu svého produktu o 43 % výše. Pokud něco stojí 7 USD a vývojář by chtěl zachovat tuto cenu pro sebe i po provizi Applu, tedy těchto 7 USD by bylo 70 %, které mu zbydou, musel by produkt stát 10 USD (a Apple by si vzal svých 30 %, tedy 3 USD). Jenže nárůst ze 7 na 10 USD není 30 %, nýbrž téměř 43 %.



A teď konečně k tomu řešení. Twitter Blue měl stát 8 USD měsíčně, což se nyní změní. Uživatelé, kteří si toto předplatné zaplatí z prostředí webové stránky Twitteru, to budou mít levnější a vyjde je na 7 USD za měsíc. Naopak ti, kteří si ho zaplatí přes iOS, budou mít v ceně rovnou zahrnutou i onu provizi. Cena však nebude taková jako ve výpočtu výše, ale dokonce 11 USD, což je dokonce 57% nárůst pro ty, kteří nepůjdou přes web. V podstatě nyní můžeme říci, že se Applu i Twitteru hodně vyplatí, když si budou uživatelé aktivovat toto předplatné přes iOS. Apple dostane svou provizi (jinak by nedostal nic) a Twitter dostane ještě o trochu více (7,7 USD místo 7 USD), než když si to uživatelé předplatí přes web.