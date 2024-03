Elon Musk obhajuje užívání ketaminu, je to dle něj v zájmu akcionářů Tesly

Elon Musk se v posledních dnech postaral o další rozruch, který vyvolala situace ohledně jeho sociální sítě X a

se v posledních dnech postaral o další rozruch, který vyvolala situace ohledně jeho sociální sítě X a pořadu Dona Lemona , kde byl jeho prvním hostem. Musk sice chtěl s Lemonem původně spolupracovat, způsob vedení rozhovoru ho ale odradil a spolupráci zrušil. Rozhovor ale vyšel na různých platformách a jednou ze zajímavých oblastí byly i drogy. Musk byl několikrát podezírán z toho, že v tomto není úplně čistý, a už v minulosti (např. v srpnu 2023 ) přiznal užívání ketaminu, což potvrdil i v tomto rozhovoru. Zde mluvil o tom, že čas od času chytá stavy podobné depresivním bez zjevné příčiny a od doktora má užívání této látky oficiálně povoleno. Současně říká, že ho bere v malých dávkách a jen zhruba jednou za dva týdny, někdy i s většími pauzami.

Popřel zneužívání, neboť kdyby tak dle svých slov činil, nemohl by pořádně pracovat. V jeho případě pracuje i 16 hodin denně, mnohdy včetně víkendů. A z pohledu Wall Street a akcionářů firmy jde dle něj o pozitivní věc, neboť díky tomu může být v lepším mentálním rozpoložení a udělat více práce, což přináší akcionářům více peněz.

Je však pravdou, že poslední dobou hodnota Tesly dost klesá. Nyní je za 170 USD za akcii, zatímco přelom let 2021 a 2022 byl na 400 USD. I přesto má celá firma hodnotu přes 540 miliard USD, zatímco Toyota je např. na částce "jen" 340 mld. USD. Toto ostatně i zmínil. Řekl, že pokud má Tesla hodnotu jako skoro všechny ostatní automobilky dohromady (což už dnes není pravda), vyrábí nejprodávanější auto na světě, z investorského hlediska je dobré, že pokud něco bere, aby to udržel, měl by to brát i nadále. Musk věří, že jeho depresivní stavy mají genetickou povahu a že nemají negativní vliv na jeho společnosti a vládní kontrakty.