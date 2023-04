Elon Musk přesouvá a schovává Twitter do Nevady, sloučil ho s X Corp

Twitteru je poslední dobou zase trochu "veselo". Vypadá to, že Elon Musk chce pro tuto sociální síť vyvinout nový systém umělé inteligence, neboť se proslýchá, že X Corp. Musk sice založil tři holdingové společnosti s písmenek "X" v názvu loni v dubnu ve státě Delaware, zde měl ale poslední dobou problémy, a tak 9. března letošního roku založil X Corp. v Nevadě. Jen o 6 dní později, 15. března, byla firma X Corp. sloučena s Twitterem. Ty nyní vlastní mateřská společnost X Holding Corp. s kapitálem ve výši 2 milionů USD. I ta byla založena v letošním březnu.

Byl to Delaware Court of Chancery, před kterým Musk kapituloval, a nakonec koupil sociální síť Twitter za původní nabízenou částku. U tohoto soudu totiž dnes už bývalý management Twitteru zažaloval Muska kvůli snaze odstoupit od koupě. V Nevadě jsou však žaloby představitelů společnosti poněkud složitější než ve státě Delaware, takže není divu, že chce Musk z tohoto státu pryč. Tím, že Twitter sloučil se společností X Corp. sídlící v Nevadě, přesunul Twitter legislativně z jurisdikce státu Delaware do Nevady, což může být (a pravděpodobně i je) důvod těchto machinací.

Zde připomeňme, že Musk chce vytvořit jakousi aplikaci X pro všechno, něco na způsob čínského WeChatu, a právě Twitter by se měl stát základem tohoto systému. Písmeno "X" se tak vyskytuje i v názvech mateřských společností. Musk také vlastní doménu X.com, což byl platební systém, na kterém pracoval ve svých opravdu raných začátcích, a z čeho se pak vyklubal výsledný PayPal (Musk byl zakladatelem X.com, výsledný PayPal pak vznikl z jeho společnosti X.com a konkurenční firmy Confinity).