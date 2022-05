Elon Musk se patrně stane dočasným CEO Twitteru

Sociální síť Twitter míří do rukou Elona Muska, který za něj s dalšími investory zaplatí zhruba 44 miliard dolarů (v dokumentech SEC se objevila zpráva, že zajistil okolo 7 miliard USD od dalších investorů a zmíněno bylo i jméno samotného Jacka Dorseyho, zakladatele Twitteru, nebo Larryho Ellisona, spoluzakladatele Oraclu). Nyní se objevují zprávy, že až bude celá transakce nákupu dokončena, Elon Musk by se měl stát dočasným CEO Twitteru a být tak na této pozici už ve čtyřech firmách (spolu s Teslou, SpaceX a The Boring Company).





Nahradil by tak Paraga Agrawala, který je na této pozici od loňského listopadu a předpokládá se, že Twitter pod Muskovým vedením nabere opačný směr než pod tím Agrawalovým, tedy ve směru větší svobody slova a menší kontroly nad tím, co se na síti zveřejňuje. Musk také nastínil, že by Twitter mohl být placenou sítí pro byznys a vládní organizace, poplatky by ale měly být malé. Pro běžné uživatele má být napořád zadarmo.