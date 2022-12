Elon Musk slibuje, že následující 1-2 roky neprodá další akcie Tesly

Situace kolem Tesly je v posledních měsících zejména kvůli Twitteru hodně napjatá. Špatná ekonomická situace dopadá na většinu firem, Teslu nevyjímaje. Ta tak nyní trpí na několik nepříznivých vlivů najednou. Vedle ekonomiky (a očekávání poklesu zájmu o auta včetně těch elektrických) je to onen Twitter, na který se Musk poslední dobou soustředí. Ani informace o tom, že odstoupí z pozice CEO, až najde vhodnou náhradu, investory příliš neuklidnila. Akcie Tesly šly včera dolů o téměř 9 %, zde ale musíme podotknout, že včera byl hodně špatný den a např. Ford spadl o 4 %, GM o necelých 7 %, Stellantis o 3 %. Nepřidává ani fakt, že Musk několikrát prodal akcie Tesly, ačkoli v dubnu řekl, že už žádné další prodeje neplánuje.

Zde je nutné přiznat, že zvolil chytrou formulaci "neplánuje", protože v dubnu skutečně nic plánovat nemusel a nemůžeme s jistotou říci, že lhal. Včera už ale slib pronesl, tak uvidíme, zda ho opravdu splní, byť i zde si nechává trochu prostor.



Musk očekává, že rok 2023 bude vážnou ekonomickou recesí a poptávka po drahých produktech (patrně tedy i vozech Tesla) klesne. Velmi špatný ekonomický stav ostatně včera naznačila i zpráva prodejce ojetých aut CarMax, kde většina důležitých ukazatelů meziročně letěla dolů o 20-40 %. Musk ale zároveň slíbil, že pravděpodobně další dva roky nebude prodávat žádné akcie Tesly. To upřesnil, že za žádných podmínek se tak nestane v roce 2023 a pravděpodobně se tak nestane ani v roce 2024. Pokud jde o letošní prodeje akcií, ty komentoval tím, že je musel prodat, aby se připravil a nejhorší možný scénář.



No further TSLA sales planned after today

Zajímavou informací, která ale napovídá o tom, že Tesla by z krize mohla vyjít poměrně dobře a lépe než ostatní, je fakt, že připouští zpětný výkup akcií Tesly, což ve výsledku zvyšuje jejich hodnotu. Je to v podstatě opačný proces k emisi akcií, kdy firma potřebuje od investorů vybrat peníze. Při výkupu jim je naopak vrací. Tohle ale bude záležet na závažnosti krize a jejím dopadu na firmu. Nicméně už samotná informace o tom, že je výkup ve hře, je pozitivní zprávou.



Že to možná pro Teslu nebude tak zlé a že zájem o vozy této značky možná nepadá tak, jak by mohly některé indicie naznačovat (to jsme probrali i v nedávném článku ), je fakt, že automobilka plánuje postavit další Gigafactory. Kdyby nebyl zájem o vozy a nebylo by možné využít ani stávající kapacity, proč by se pak plánovala další továrna? Na druhou stranu, nebylo by to poprvé, co nějaká firma neodhadla poptávku. Zde je nutné podotknout, že očekávaný propad v roce 2023 nemusí znamenat, že totéž bude platit o další roky a stavba továrny není týdenní záležitost. Tesla se tímto spíše připravuje na pokrizová léta.