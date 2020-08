Elon Musk tento týden ukáže fungující Neuralink

Neuralink byl představen minulý měsíc především jako zařízení určené pro handicapované lidi, kteří nejsou schopni pomocí svých údů a smyslů běžným způsobem ovládat počítač či jiná zařízení. Stejnojmenná společnost se tak bude snažit poskytnout jim zařízení, které dokáže vytvořit přímé rozhraní mezi mozkem a počítačem, i když to, alespoň zpočátku, bohužel nebude možné neinvazivně.

Zařízení umístěné podobně jako naslouchátko za uchem uživatele se tak bude napojovat na chirurgicky umístěné elektrody na vláknech o tloušťce jen 4 až 6 μm, přičemž součástí celé technologie je také chirurgický stroj, díky němuž by celá operace měla zabrat jen asi čtvrthodinu a v budoucnu by díky laserovému stroji měla být ještě snazší.

Mluvíme tak o BMI (Brain-Machine Interface), čili o rozhraní mezi mozkem a strojem, přičemž dle společnosti Neuralink bude pomoc postiženým lidem pouze první na cestě k "transhumanismu". Jinými slovy, Neuralink vykročil k tomu, abychom si za 57 let mohli vyzkoušet Cyberpunk 2077 na vlastní kůži. Dle vize Neuralinku tak lidé budou potřebovat vylepšit, aby se mohli dále vyvíjet.

webcast proběhne v sobotu ve 12:00 našeho času

Vedle fungujícího prototypu zařízení Neuralink by se měla ukázat také druhá generace robotického zařízení, které bude vpravovat elektrodová vlákna do hlavy. Cílem je vytvořit takové rozhraní, které v případě nenadálé události nebude pro uživatele a jeho mozek hrozbou a ve výsledku by i operace měla být díky laserům relativně neinvazivní, respektive má jít o obdobu laserové operace očí.

Pro lidi s postižením z toho kouká velice podstatné zlepšení kvality života, ale co pro ty, kteří mají své smysly a motoriku zcela v pořádku? Ti by si později mohli zařídit významné vylepšení svých schopností pomocí napojených počítačových systémů. Představit si můžeme třeba schopnost do detailu si zapamatovat cokoliv nebo cokoliv si naopak vybavit z bezedných zdrojů Internetu, a tedy i schopnost na cokoliv odpovědět. Asi není třeba moc zdůrazňovat, jaký vliv by to mělo na celou lidskou společnost.

