Elon Musk žádá důkaz o počtu bezcenných účtů na Twitteru, jinak dohoda padne

Jde tu jednoduše o otázku, kolik účtů na Twitteru skutečně reprezentuje reálné lidi mající zájem o sdělování svých krátkých novinek či sledování ostatních. Už před několika týdny se provalilo, že Twitter dříve nesprávně informoval o počtu aktivních účtů či uživatelů , za což prý mohla chyba ve způsobu sčítání.

Nyní jde o velice podobnou věc, čili opět o to, kolik skutečných uživatelů na Twitteru opravdu je, ovšem s tím rozdílem, že nejde o chybu ve sčítání aktivních uživatelů, ale o správné či nesprávné uvádění procenta falešných účtů nebo účtů využívaných pro šíření spamu.

Elon Musk přitom výslovně uvádí, že CEO Twitteru Parag Agrawal musí věrohodně prokázat, že takových falešných/spamových účtů existuje méně než 5 procent. Pokud to neprokáže, bude celý obchod v hodnotě desítek miliard dolarů ohrožen.

Sám Musk v poslední době často řešil, kolik procent takových bezcenných či rovnou škodlivých účtů na Twitteru existuje. Ostatně sám si stanovil cíl, jenž má vysokou prioritu a týká se právě vymýcení těchto účtů a celkově spamu z Twitteru, čili tu nejde jen o celkovou hodnotu této sociální sítě, již z podstatné části pochopitelně tvoří samotní uživatelé, ale také o to, kolik energie si může vyžádat snaha o odplevelení Twitteru.

Agrawal přitom už dříve odmítl zveřejnit důkaz o svém tvrzení s odkazem na to, že nemůže takto ventilovat osobní data. Na to měl Elon Musk jen velice krátkou a nepříliš zdvořilou odpověď . Za tímto přístupem přitom někteří (vcelku pochopitelně) vidí Muskovu snahu vykreslit Twitter v negativním světle, dostat dolů cenu jeho akcií a dosáhnout výhodnější ceny. V úvahu samozřejmě připadá i to, že se snaží vytvořit důvod k tomu, aby mohl z dohody se ctí vycouvat.

V každém případě by dohoda měla být uzavřena nejpozději do 24. října tohoto roku, pokud nebude schválen odklad, takže na dohady je ještě dost času. A pokud by se Musk rozhodl vycouvat, může tak učinit s vidinou platby cca jedné miliardy dolarů, jíž by se nejspíše nevyhnul, ale právě o tom dle zlých jazyků mohou být jeho aktuální tanečky kolem falešných účtů.