Elon Musk zase tweetoval: akcie Tesly v reakci na jeho výroky spadly o 10 %

Elon Musk bude mít kvůli svému tweetování asi další problém. Nedávno se totiž objevily zprávy o tom, že Musk patrně dostane brzy

bude mít kvůli svému tweetování asi další problém. Nedávno se totiž objevily zprávy o tom, že Musk patrně dostane brzy výplatu v podobě 1,69 milionů akcií Tesly za to, že se mu podařilo udržet hodnotu společnosti po dobu 6 měsíců v průměru nad 100 miliardami dolarů. Hodnota jedné akcie Tesly se ještě včera na začátku obchodování pohybovala okolo 760 až 780 USD, jenže Elon si zase pustil psu na špacír a bezdůvodně na Twitteru řekl, že je podle jeho názoru hodnota akcií hodně vysoká. Tedy vyjádření, kterým se CEO společností většinou diplomaticky vyhýbají, Elon hodil do éteru bez dotazu jen tak.

Akcionáři to nenechali bez povšimnutí a podobně tak bezdůvodně začali v panice prodávat akcie Tesly. Jejich hodnota tak poměrně rychle zamířila dolů a nyní se ustálila na 701 USD, což je propad o více než 10 %. To znamená, že se hodnota společnosti Tesla během pár hodin snížila o 14 mld. USD (na nynějších 129 mld. USD).

Tesla stock price is too high imo — Elon Musk (@elonmusk) May 1, 2020

Zatímco obvykle Elon svými tweety štval shortery, kteří si sází na pokles hodnoty (viz jeho neslavný tweet se $420 za akcii pro převzetí do soukromých rukou), nyní jistě naštval ty, kteří do společnosti tradičně investovali na růst. Dá se tak předpokládat, že svými kroky na sebe pošle další žalobu. Pravděpodobně tu budou další snahy moderovat jeho působení na Twitteru, možná mu to i úplně zakázat, případně i další pokuta. To ale ukážou až následující dny a týdny. Ostatně na Twitteru se už strhla mela a extrémní nespokojenost s Muskem. Spousta lidí včetně fanoušků Tesly mu nyní vyčítá, o kolik peněz přišli kvůli jeho zbytečnému tweetu. Většina se ho ptá, co je s ním špatně, že pořád dělá takové věci.



