EnerVenue: baterky "z vesmíru" zvyšují hustotu, životnost je na 30.000 cyklů

EnerVenue jsme si představili už v říjnu ESV (Energy Storage Vessels) mají být bezpečnější alternativou k akumulátorům Li-Ion, navíc i s vyšší životností. To pochopitelně závisí na tom, o kterém typu Li-Ion se bavíme a mnoha svými vlastnostmi mají dost blízko např. variantám Li-Ion LTO. ESV je určen pro extrémní teploty (vysoké i nízké), ideálně pro vyrovnávání odběrových špiček v komerčním i průmyslovém nasazení. Hovoří se tak např. o bufferech pro OZE nebo nabíječky EV v odlehlých oblastech. Díky své bezpečnosti a schopnosti pracovat v extrémních teplotách nepotřebují složité systémy a ochrany proti přehřátí a požáru.

Akumulátoryjsme si představili už v říjnu loňského roku . Jde o nikl-vodíkovou (NiH2) technologii bez lithia, která se už roky používá např. ve vesmírném nasazení (ISS, Hubbleův teleskop). Loni ale byla představena varianta této technologie pro pozemské nasazení a nyní přichází druhá taková generace. Akumulátory(Energy Storage Vessels) mají být bezpečnější alternativou k akumulátorům Li-Ion, navíc i s vyšší životností. To pochopitelně závisí na tom, o kterém typu Li-Ion se bavíme a mnoha svými vlastnostmi mají dost blízko např. variantám Li-Ion LTO. ESV je určen pro extrémní teploty (vysoké i nízké), ideálně pro vyrovnávání odběrových špiček v komerčním i průmyslovém nasazení. Hovoří se tak např. o bufferech pro OZE nebo nabíječky EV v odlehlých oblastech. Díky své bezpečnosti a schopnosti pracovat v extrémních teplotách nepotřebují složité systémy a ochrany proti přehřátí a požáru.

Zatímco předchozí generace pobraly 1,2 kWh energie, nová generace se dostává na 3 kWh. Překvapivě velkou část tohoto navýšení má na svědomí výrazné 100% navýšení energetické hustoty díky lepší efektivitě materiálů. Předchozí generace měla 30 Wh/kg (1,2 kWh při hmotnosti 40 kg), nová by se tak měla dostat na cca 60 Wh/kg, což je zhruba tam, kde začíná Li-Ion LTO. Také by se měl zvýšit max. výkon, a to o 150 %, což by mělo znamenat navýšení na 1,4 kW. To však při 150% navýšení množství uložené energie (z 1,2 na 3 kWh) nicméně nadále znamená max. C/2 vybíjení (vybití nejrychleji za zhruba 2 hodiny).

Výrobce dává na akumulátory záruku, že jejich kapacita neklesne pod 88 % po 20 letech nebo 20.000 cyklech, a říká dokonce to, že by se po 30.000 cyklech neměla dostat pod 86 %. Zde připomeňme, že Li-Ion LTO je na tom nejen s hustotou, ale i s životností řádově podobně.