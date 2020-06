Epic Games Store se chystá i na Android a iOS

Epic Games Store aktuálně nabízí zdarma titul Borderlands: The Handsome Collection , který ovšem už zítra odpoledne vystřídá Ark Survival Evolved a poté už se konečně můžeme těšit na další překvapení, které snad nebude vyzrazeno už předem. Společnost Epic Games je tak právě uprostřed své nebývale velkorysé nabídky, neboť nabídne už třetí hru v řadě, která se běžně prodává za plnou "AAA cenu", čili kolem 60 eur.

A proč si Sweeney myslí, že rozdávání her zdarma napomůže celkovým prodejům? Jednoduše proto, že hráči díky tomu dostanou možnost si pořádně vyzkoušet jiné žánry, o nichž si mohli třeba myslet, že je nikdy nebudou bavit. V takovém případě by si těžko pořídili AAA hru v příslušné ceně jen tak na zkoušku, pokud tedy nechtějí testovat pirátské verze, anebo se spokojit s velice omezujícím časovým limitem (typicky 2 hodiny), před jehož uplynutím danou hru ještě lze vrátit. Nehledě na to, že prodejci se mohou na případné notorické "vraceče" zaměřit a tuto praxi jim zatrhnout.

Tim Sweeney ale k tomu dodává, že dle ohlasů vývojářů se v případě her nabízených zdarma na Epic Games Store následně zvedly prodeje stejných titulů na jiných herních platformách, což bude znamenat především herní konzole. Rozdávané hry se prostě dostávají do povědomí veřejnosti, ostatně v médiích jsou tyto akce firmy Epic Games široce rozebírané, takže jde i o rozsáhlou reklamu pro celé herní série a jejich tvůrce.

Můžeme se také zamyslet nad tím, jaká "škoda" rozdáváním her vůbec jejich autorům či firmě Epic Games vzniká. Ta samozřejmě autorům zaplatí nějakou sumu, což je už čistě na jejich dohodě. Pokud jde ale o hráče, který si za pár sekund takovou hru zdarma přidá do své knihovny, zde pochopitelně vůbec nelze mluvit o tom, že ten by byl ochoten si ji jinak koupit. Ba co víc, ve skutečnosti je pravděpodobné, že si danou hru ani nikdy nenainstaluje a do knihovny si ji přidal spíše jen pro dobrý pocit. Herní platformy mají jistě své statistiky, které by nám řekly, kolik procent hráčů si zdarma nabytou hru nainstaluje v jistém časovém horizontu, ale k těm se těžko dostaneme.

Společnost Epic Games si pak tímto způsobem láká další kvanta nových potenciálních zákazníků a aktivně se snaží rozšiřovat jejich herní rozhled, takže si je i žánrovým výběrem her nabízených zdarma vychovává.

Šéf Epic Games nakonec ještě uvedl, že jeho herní obchod se časem dostane i na mobilní platformy, čili konkrétně Android a iOS, ostatně Fortnite, stěžejní titul firmy Epic, je už k dispozici na obou systémech.

