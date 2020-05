Epic Games Store: snadnější vracení peněz i náhrada za náhlé slevy?

Epic Games Store tak v posledních týdnech prošel slušným vývojem. Nedávno byla konečně přidána možnost škrcení downloadu, abychom si mohli snadno přímo v klientu stanovit, jakou maximální rychlostí se mají nové hry či jejich aktualizace stahovat a nezahltili si tak celé internetové připojení.

Dále jsme dostali možnost si zdarma přidat do knihovny titul Grand Theft Auto V, což stále platí a platit bude do zítřejšího odpoledne, kdy jej vystřídá další hra či hry. Mluvilo se dokonce o hře Zaklínač 3, ale vypadá to spíše na Civilizaci 6 a po ní v dalších týdnech Borderlands The Handsome Collection a Ark Survival Evolved.

Nyní je tu ale další novinka, a to možnost nechat si vrátit peníze za koupenou hru v rámci automatizovaného procesu, aniž by bylo třeba kontaktovat někoho z podpory a spustit refundační proces.

Novou možnost nalezneme v klientu pod položkami Account a Transactions, kde si poté jen vybereme příslušnou hru a zažádáme o vrácení peněz. Podmínkou je, abychom tak učinili do 14 dnů po koupi a náš celkový čas ve hře nepřesáhl dvě hodiny, což se dá přirovnat k podmínkám, které platí i na Steamu. Poslední omezení je to, že v případě po síti hraných her nesmíme během oněch dvou herních hodin obdržet ban.

Epic si také vyhrazuje možnost žádostem nevyhovět, pokud bude zákazník nějakým způsobem zneužívat tuto nabídku. To tak bude platit třeba pro takové vykuky, kteří by se snažili nějakou hru stále dokolečka kupovat a vracet po dvou hodinách.

Jako další vylepšení herní platformy firmy Epic se nyní plánuje tržnice s modifikacemi her a dále je chystán systém zohledňující naše úspěchy ve hrách, čili hezky česky řečeno achievementy. Je tu ale ještě něco.



Společně s automatizovaným vracením her se ukazuje, že Epic je připraven zákazníkům nabízet peníze zpět i za takové tituly, které si pořídili za plnou cenu, aby zakrátko shledali, že daná hra je náhle ve slevě. Ukazuje na to zpráva, kterou obdržel z Epic Games Store Joshua Boggs, zakladatel studia Mayday.

Zatím není jasné, zda jde skutečně o nabídku, která vstoupí do běžné praxe, a tak ani nevíme, jaké budou podmínky, čili jak dlouhá lhůta může dělit nákup hry od jejího zlevnění, aby nám pak Epic nabídl rozdílovou částku zpět.



