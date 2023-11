Epic nabízí zdarma hru Deliver Us Mars, atmosférickou sci-fi adventuru

Jde o sci-fi adventuru odehrávající se několik desítek let v budoucnosti, kdy je Země zdevastovanou planetou a lidstvo bojuje o své přežití. V roli ženské postavy jménem Kathy jste členem čtyřčlenného týmu astronautů, mezi nimiž je i Vaše starší sestra Claire. Společně se vydáte na povrch Marsu, abyste získali zpět důležitou technologii a také zjistili, co se stalo s dřívějšími kolonisty, mezi nimiž byl i Váš otec, Isaac Johanson, který odeslal jejich poslední zprávu. Postupně tak odkrýváte dřívější události, což s ohledem na rodinné vazby a z nich vyplývající emoce přidává na intenzitě zážitku. Na druhou stranu tu ale nelze dělat různá rozhodnutí, která by ovlivňovala vývoj příběhu.

KeokeN Interactive, vydavatelem je Frontier Foundry. Na Hra vyšla 2. února 2023 od vývojářů, vydavatelem je Frontier Foundry. Na Steamu je teď za €14,99. Aktuální hodnocení na Metacritic pro PC: 69 ze 100 na základě 27 recenzí a 6,5 z 10 podle hráčů.