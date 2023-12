Epic nabízí zdarma hru Destiny 2: Legacy Collection (obsahuje 3 velká rozšíření)

Destiny 2 je looter-shooter science fantasy FPS střílečka odehrávající se na různých planetách a pochází od vývojářů z Bungie. Její základní verze je už od roku 2019 zdarma coby free-to-play, ale průběžně pro ni vychází placená rozšíření. A právě verze "Legacy Collection", kterou teď Epic nabízí zdarma, je zajímavá tím, že obsahuje 3 velká rozšíření, která byste si pro jejich hraní jinak museli zaplatit:

Chybí zde pouze to úplně nejnovější rozšíření Lightfall , jež bylo vydáno 28. února 2023, přičemž 4. června 2024 by mělo vyjít nové rozšíření The Final Shape . Pro pořádek je vhodné zmínit, že dříve vyšla ještě následující rozšíření, která se stala součástí základní verze (resp. ne úplně, protože část jejich obsahu už dnes není dostupná):

19. června 2000 tak Microsoft oznámil, že koupil Bungie se záměrem jej začlenit do své nové herní divize s tím, že se z Halo stane exkluzivní titul pro Xbox a půjde o střílečku z pohledu první osoby (FPS). Pokud si tuto dobu pamatujete, dobře víte, že se z Halo: Combat Evolved stal mimořádný úspěch a dá se říci, že Bungie s prvními díly série Halo pomohlo nastartovat Xbox.

Coby součást Microsoftu Bungie vytvořilo Halo 2 (uvedeno 9. listopadu 2004) a Halo 3 (uvedeno 25. září 2007), nicméně 1. října 2007 došlo k oznámení, že se z Bungie opět stane samostatná společnost s tím, že duševní vlastnictví (IP, Intellectual Property) celé série Halo zůstane Microsoftu. Bungie ale ještě mělo vytvořit další dva nové díly série, takže následně vznikly hry Halo: ODST a Halo: Reach.

Pár let fungovalo studio samostatně, aby v dubnu 2010 oznámilo 10letou dohodu se společností Activision Blizzard o tom, že vytvoří novou herní značku, která sice bude patřit Bungie, ale Activision Blizzard bude v roli vydavatele. Vznikl tak první díl Destiny, který vyšel 9. září 2014. A o 3 roky později 6. září 2017 vyšlo pokračování Destiny 2, pro PC vyšlo o měsíc později, nicméně exkluzivně v rámci platformy Battle.net. Postupem času ale rostla nespokojenost na obou stranách (Activision měl hlavně vyšší očekávání z hlediska průběžných příjmů z monetizace herního obsahu), což mělo za následek, že se obě strany v roce 2019 dohodly na předčasném ukončení původně zamýšleného 10letého partnerství.

O několik měsíců později tak došlo s příchodem nového obsahového rozšíření Shadowkeep k přesunu hry Destiny 2 z platformy Battle.net na Steam a u základní verze hry nastala i změna na free-to-play, což přetrvává dodnes (monetizace spoléhá na prodej obsahových rozšíření a Season Passu). Základní verzi Destiny 2 tak dnes může hrát kdokoli zdarma, nicméně pokud hráče ten svět a gameplay baví, nebo chce hrát příběhové kampaně v jednotlivých rozšířeních, má výraznou motivaci k jejich nákupu vzhledem k tomu, kolik nového toho nabízí.

Tím ale poněkud trnitá cesta neskončila, protože 31. ledna 2022 společnost Sony Interactive Entertainment oznámila svůj záměr koupit Bungie za 3,6 miliardy USD s tím, že by si studio mělo z hlediska vývoje a distribuce her zachovat svou autonomii. Akvizice byla dokončena v červenci 2022. Cílem nebylo posílení exkluzivní nabídky PlayStationu, ale získat vývojářské studio s bohatými zkušenostmi s "live service" hrami, stabilizovat finanční situaci Bungie, pokračovat v rozšiřování her z produkce Bungie na další platformy včetně mobilních telefonů a případně rozšířit dosah značky Destiny i mimo oblast video her, jelikož takovéto ambice má Bungie už hodně dlouho. Bohužel nejnovější zprávy z posledních měsíců poukazují na to, že aktuální finanční situace není dobrá (viz např. tento článek na IGN z 6. prosince), což se dává za vinu poklesu zájmu hráčů o Destiny 2.