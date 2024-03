Epic nabízí zdarma hru Deus Ex: Mankind Divided

Eidos-Montréal, které bylo založeno v listopadu 2007 a do jehož produkce patří novější díly ze sérií Tomb Raider, Deus Ex, Thief a také Jde o hru od vývojářského studia, které bylo založeno v listopadu 2007 a do jehož produkce patří novější díly ze sérií Tomb Raider, Deus Ex, Thief a také Marvel's Guardians of the Galaxy z roku 2021. Společným jmenovatelem všech těchto her je důraz na vyprávění příběhu.

Deus Ex: Mankind Divided je stealth/akční RPG typu FPS a přímo navazuje na Deux Ex: Human Revolution z roku 2011, který se odpoutal od prvních dvou dílů Deus Ex (2000) a Deus Ex: Invisible War (2003), jelikož se vrátil v čase zpět do doby, kdy teprve začínalo probíhat vylepšování lidí o biomechanické části, což se později změnilo na vylepšování pomocí nanotechnologií. V následující tabulce se můžeme podívat na přehled časového zařazení (tučně jsou označené hlavní díly série):

Název hry Rok vydání Rok událostí ve hře Hratelná postava Engine Deus Ex 2000 2052 JC Denton Unreal Engine Deus Ex: Invisible War 2023 2072 Alex D Unreal Engine 2 Deus Ex: Human Revolution 2011 2027 Adam Jensen Crystal Engine Deus Ex: Human Revolution - Director's Cut 2013 2027 Adam Jensen Crystal Engine Deus Ex: The Fall 2014 2027 Ben Saxon Unity 4 Deus Ex: Mankind Divided 2016 2029 Adam Jensen Dawn Engine Deus Ex GO 2016 Adam Jensen Unity Deus Ex: Breach 2017 Dawn Engine Deus Ex: Mankind Divided - VR Experience 2017 Dawn Engine

Pro hlavní díly ze série Deus Ex je typické, že se ve hrách nachází množství detailů týkajících se zpracování představ autorů o tom, jaké by takovéto vylepšování lidí mohlo vytvářet pnutí ve společnosti díky existenci skupiny lidí s nadlidskými schopnostmi (slangově označovaných jako "augové") a skupiny lidí, kteří takováto vylepšení rezolutně odmítají z důvodu ničení toho, co dělá člověka člověkem. A právě vytváření takové atmosféry bylo jedním z důvodů, proč si série získala své skalní příznivce.

Pokud jde o gameplay, hry ze série Deus Ex umožňují výraznou možnost volby, jakým způsobem lze postupovat a plnit zadané cíle. Máte totiž k dispozici různá vylepšení (Augmentations) podle toho, jaký herní styl preferujete, včetně dobře fungujících stealth mechanik, abyste se mohli nepozorovaně pohybovat v oblastech plných nepřátel. Případně můžete vybírat i vylepšení pro efektivnější používání střelných zbraní, pokud preferujete tento typ akce. Nepřátele můžete zneškodňovat i zblízka, a to ať už smrticím způsobem, nebo je pouze uspávat. Vše lze navíc kombinovat podle vlastního uvážení. Kromě toho můžete i vylepšovat své zbraně různými modifikacemi.





Deus Ex: Mankind Divided na události v Deus Ex: Human Revolution přímo navazuje a začíná o 2 roky později, přičemž opět hrajeme za stejnou postavu, Adama Jensena. Velký posun kupředu nastal u technického zpracování, jelikož došlo ke změně enginu z Crystal Engine na Dawn Engine, což je výrazně upravený engine Glacier 2 od společnosti IO Interactive, která jej vytvořila pro svou sérii Hitman (jako první jej využívaly hry Hitman: Sniper Challenge a Hitman: Absolution z roku 2012). Díky tomu Deus Ex: Mankind Divided nabízí o poznání pokročilejší grafické zpracování než předchozí díl.

Dawn Engine zatím využívají následující 4 tituly: Deus Ex: Mankind Divided, Deus Ex: Breach, Deus Ex: Makind Divided - VR Experience a Marvel's Guardians of the Galaxy.

Hra vyšla 23. srpna 2016 od vývojářského studia Eidos-Montréal, vydavatelem je Square Enix. Aktuální hodnocení na Metacritic pro PC je 83 ze 100 na základě 61 recenzí a 8,0 z 10 od hráčů. Na Steamu je teď s 85% slevou za 4,49€ a podle HowLongToBeat by dohrání hlavního příběhu mělo zabrat cca 16 hodin, nicméně v případě plnění vedlejších misí a při podrobném průzkumu herního světa se herní doba může velmi výrazně prodloužit. Za zmínku stojí i to, že ta nejdůležitější a největší lokace se nachází v Praze, kde se tak setkáváme s různými českými nápisy a dialogy.

Pokud máte rádi dané téma, mohu za sebe Human Revolution a Mankind Divided doporučit. A také první díl z roku 2000, pokud překousnete už zastaralé technické zpracování. Druhý díl z roku 2003 bohužel negativně poznamenal jeho vývoj na tehdejší herní konzole, díky čemuž byla hlavně velmi výrazně omezena rozsáhlost lokací, takže tento titul lze doporučit jen opravdovým fanouškům série kvůli jeho příběhu. Jen je třeba brát v potaz, o jaký typ her se jedná a nesnažit se je hrát pouze jako FPS střílečky, protože pak byste přišli to nejzajímavější, co Deus Ex nabízí. Široká nabídka různých typů vylepšení navíc zaručuje dobrou znovuhratelnost, pokud se rozhodnete hrát jiným stylem.

Deus Ex: The Fall je spin-off Deus Ex: Human Revolution a odehrává se ve stejném období, resp. v době, kdy se Adam Jensen zotavuje ze zranění po útoku na začátku hry. Deus Ex: Breach je samostatný free-to-play titul, který původně vyšel coby součást Deus Ex: Mankind Divided jako volitelný herní režim. Deux Ex: Mankind Divided - VR Experience je free-to-play technologické demo, které lze spustit s HTC Vive, Oculus Rift a OSVR. Deus Ex GO byl logický puzzle vyvinutý pro mobilní telefony, v roce 2017 vyšel i port na PC, nicméně hra vyžadovala pro všechny své režimy neustálé připojení k internetu kvůli komunikaci se serverem, jehož provoz byl 4. ledna 2023 ukončen, takže dnes už tuto hru nelze spustit. Pokud jde o další hlavní díl v sérii, 29. ledna 2024 se na Bloombergu objevila zpráva, že mateřská společnost Embracer Group, které dnes patří vývojářské studio Eidos-Montréal, jej údajně po 2 letech vývoje zrušila v rámci úspor po nevydařené expanzi.

