Epic nabízí zdarma hry The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition a Thief

The Outer Worlds

Původní verze hry The Outer Worlds vyšla už v roce 2019 a mají ji na svědomí vývojáři z Obsidian Entertainment (vydavatelem je Private Division), kteří se proslavili svým dlouhodobým zaměřením právě na žánr RPG už od vydání Star Wars KOTOR II: The Sith Lords (2004), Neverwinter Nights 2 (2006) nebo Fallout: New Vegas (2010). Tento díl novodobého zpracování Falloutu sklidil u fanoušků série velký úspěch, nicméně trvalo dlouhých 9 let, než vyšlo od Obsidianu další RPG z pohledu první osoby, což bylo právě The Outer Worlds vytvořené v Unreal Engine 4.

Mezitím vývojáři zaměřili svou pozornost na duchovní nástupce Baldur's Gate nebo Icewind Dale a vydali v rámci žánru velmi úspěšné tituly Pillars of Eternity (2015), Tyranny (2016) a Pillars of Eternity II: Deadfire (2018). V případě The Outer Worlds můžeme vidět inspiraci u série Fallout (hlavně ve využití retro futurismu), nicméně způsob zpracování je hodně specifický, jelikož dává mnohem větší důraz na humor a sarkasmus, a to přestože toho ani ve Falloutu není zrovna málo.

Verze hry The Outer Worlds s označením Spacer's Choice Edition je její remaster, který přinesl vylepšené grafické zpracování, zvýšený level cap (vyšší max. hranici dosažitelné úrovně zkušeností) a obsahuje všechna vydaná DLC, viz oficiální trailer:

Unreal Engine 5. Vývojáři z Obsidian Entertainment aktuálně připravují pokračování The Outer Worlds 2 a zcela nové RPG s názvem Avowed, viz náš dřívější článek , v obou případech půjde o hry vytvořené v

Thief (2014)

Kromě toho teď Epic nabízí zdarma i titul Thief z roku 2014 od vývojářského studia Eidos-Montréal (vydavatelem je Square Enix). Jde o nejnovější díl z této série (viz přehled níže v tabulce) s velkým důrazem na stealth. Namísto přímého pokračování předchozích dílů se ale jedná o reboot, který byl vytvořený v Unreal Engine 3.

Dřívější díly série Thief

První díl Thief: The Dark Project (na Steamu je jeho rozšířená verze s názvem Thief Gold z roku 1999) vyšel v roce 1998 od vývojářů Looking Glass Studios a tehdy upoutal pozornost díky své unikátní hratelnosti, jelikož namísto další FPS střílečky jsme tu měli stealth akci s důrazem na plížení se ve stínech a vyhýbání se nepřátelům, k čemuž mohly pomáhat třeba i vodní šípy pro zhasínání pochodní. Navíc jsme měli možnost volby mezi tichým a hlučným způsobem (boj s nepřítelem). Hra byla vytvořena v enginu Dark Engine, v němž vznikly už jen další 2 hry, System Shock 2 z roku 1999 a Thief II: The Metal Age z roku 2000.



Název hry Rok vydání Engine Vývoj Vydavatel Thief: The Dark Project 1998 Dark Engine Looking Glass Studios Eidos Interactive Thief II: The Metal Age 2000 Dark Engine Looking Glass Studios Eidos Interactive Thief: Deadly Shadows 2004 Unreal Engine 2 Ion Storm Eidos Interactive Thief 2014 Unreal Engine 3 Eidos-Montréal Square Enix Vývojáři si také dali hodně záležet na zpracování prostorového ozvučení, které pomáhalo v lepší detekci, kde se konkrétní nepřítel zrovna nachází (přestože nebyl vidět, šlo podle zvuku poznat, zda se přibližuje nebo oddaluje, a to nejen díky různé intenzitě, ale také díky simulaci odlišných povrchů, po kterých se postavy pohybovaly - chůze po dřevěné podlaze zněla jinak než chůze po kamenné ploše). Také docházelo ke změně zvuku v závislosti na prostoru (v otevřeném prostranství se zvuk šířil jinak než v uzavřené chodbě). Šlo tak o titul, kde audio dokázalo hodně zlepšit herní zážitek. Na tomto videu se lze podívat na názornou ukázku:



Druhý díl Thief II: The Metal Age dále rozvíjel herní mechaniky představené v tom prvním a dával ještě větší důraz na stealth hratelnost, nicméně celkově vypadal a působil až příliš podobně. Ve stejném roce, kdy došlo k jeho vydání, Looking Glass Studios bohužel ukončilo svou činnost. Série ale neskončila a v roce 2004 vyšel třetí díl Thief: Deadly Shadows, který se od těch předchozích už výrazně odlišoval. Kromě toho, že jej dělalo jiné studio (přestože s mnoha původními vývojáři), došlo i ke změně enginu na pokročilejší Unreal Engine 2, hra byla vyvíjena současně na PC i Xbox a z hlediska hratelnosti jsme měli např. více příležitostí k průzkumu lokací nebo možnost přepnout se z pohledu vlastní osoby (FPS) na pohled z třetí osoby (TPS).

Nabídka obou her zdarma skončí ve čtvrtek 11. dubna 2024 v 17:00.