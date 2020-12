EPIC opět začne nadělovat, chystá si 15 her zdarma

Epic Games Store tak za 15 dní nabídne celkem 15 her zdarma, čili se můžeme těšit na další vánoční nadílku, která vystřídá stále ještě dostupné tituly Pillars of Eternity a Tyranny . Ty Epic nabízí zdarma v jejich nejlepších verzích, čili Definitive Edition a Gold Edition, což znamená i veškeré expanze.

Na přidání každé z 15 her do své knihovny tak budete mít logicky pouze jeden den, přičemž Epic jejich seznam pochopitelně tají, a to včetně úvodního titulu, který bude zpřístupněn zítra v pět odpoledne našeho času.

Into the Breach, dále s multiplayerovou akcí TowerFall Ascension, dále nabídl originální střílečku Superhot, kde se čas pohybuje společně s hlavní postavou, následovalo Little Inferno pro virtuální pyromany, opičí Ape Out, plošinkovka Celeste, po ní Totally Accurate Battle Simulator zaměřený na simulaci fyziky, vesmírná rogue honička FTL: Faster Than Light, akční retro RPG Hyper Light Drifter, taktická hra Shadow Tactics: Blades of the Shogun a poté přišla na řadu logická The Talos Principle a nakonec Hello Neighbor. Epic Games navazují na loňskou vánoční akci , kdy ale šlo "jen" o 12 her během 12 dní. Tehdy přišel s tituly, dále s multiplayerovou akcí, dále nabídl originální střílečku, kde se čas pohybuje společně s hlavní postavou, následovalopro virtuální pyromany, opičí, plošinkovka, po nízaměřený na simulaci fyziky, vesmírná rogue honička, akční retro RPG, taktická hraa poté přišla na řadu logickáa nakonec



Uvidíme, zda si tentokrát Epic přichystá i nějaké AAA tituly nebo prostě populárnější hry, neboť dříve šlo spíše o menší, i když zajímavé a roztodivné hry. Server SomagNews má jasno a dle jeho seznamu se bude jednat třeba o The Witcher 3, Borderlands 3, Fallout 4, Ghost Recon Breakpoint, Dying Light, Far Cry 5, Monster Hunter Worlds (sic!) a další. K tomu se chce dodat snad jen obligátní: tak určitě.

