ESA otevře 50 let zapečetěnou schránku s měsíčním materiálem

Daný vzorek na Měsíci získal astronaut Gene Cernan v rámci mise Apollo 17, a to v oblasti Taurus-Littrow Valley. Jedná se o 70 centimetrů dlouhou kovovou trubku, kterou Cernan prostě zavrtal do země a vzorek byl poté neprodyšně uzavřen dlouhých padesát let a umístěn v ve speciální komoře ve vzduchoprázdnu. A důvod, proč byl takto uchován? Jde jednoduše o to, že v té době mysleli na budoucnost a že v ní pravděpodobně budou k dispozici pokročilejší technologie pro analýzu vzorku, což skutečně jsou. Logicky se ale pak muselo uvažovat i o tom, že se lidstvo na Měsíc po programu Apollo ještě dlouho nepodívá, čili že daný vzorek bude mít v této době ještě svou cenu.

Tento vzorek přitom získala evropská ESA pro svůj program Apollo Next-Generation Sample Analysis (ANGSA) a nepůjde tu přitom ani tak o pevnou hmotu, jako spíše o zachycení uvolněných plynů a v důsledku o vyvinutí nových kontejnerů pro sběr vzorků z cizích těles a příslušných protokolů.

Vědci očekávají, že ze vzorku získají konkrétně helium, vodík či jiné lehčí plyny. Problém je ale v tom, že jde o starou schránku, ke které sice existuje dokumentace, ale už tu není nikdo, kdo by si pamatoval, jak ji lze nejlépe otevřít. A ve způsobu otevření přitom tkví úspěch či neúspěch v zachycení plynů.

V rámci ANGSA tak byl po 16 měsíců vyvíjeno řešení zvané prostě "Apollo can opener". ESA se nebude snažit kontejner rozšroubovat, ale raději jej opatrně prorazí, respektive tato procedura se odehraje už v Johnsonově vesmírném středisku NASA v Houstonu, kde už od letošního listopadu je přichystán potřebný přístroj navržený pro jediný účel.

"Otvírák na konzervy Apolla" bude umístěn ve speciální komoře navržené na Washingtonově univerzitě v Saint Louis. Ta by měla zachytit veškeré plyny do několika dalších kontejnerů a ty se poté rozešlou do specializovaných laboratoří po celém světě.







ESA a NASA tak očekávají, že tato akce prospěje budoucím misím či programům jako Artemis, PROSPECT či VIPER, která zahrnuje rover americké NASA, který se vydá k jižnímu pólu Měsíce. A samozřejmě půjde také o Mars a program Mars Sample Return, který už v podstatě začal sběrem vzorků roverem Perseverance . Jakým způsobem jim ale může prospět, to jsme se už nedozvěděli

