Ethereum ve volném pádu míří k hranici 1000 USD

Ceny tak aktuálně nemá cenu příliš zkoumat, neboť za několik hodin mohou být někde zcela jinde, ale dle aktuálního vývoje to vypadá, že pokud se výrazně změní, nebude to směrem vzhůru. Ethereum je tak se svými cca 1200 dolary na úrovni, kde bylo naposledy v lednu předchozího roku. Právě tehdy už začalo být jasné, že ze slíbené lepší dostupnosti a nižších cen tehdy nových karet GeForce RTX 3000 a Radeon RX 6000 nebude nic a nastane pravý opak.

Kombinace rostoucí hodnoty Etherea a výkonu nových karet tehdy způsobila, že zásoby začali skupovat těžaři a to málo, co zbylo na hráče, bylo na koncovém trhu značně předražené, pokud jsme se k nějaké kartě vůbec dostali. Nyní je tak Ethereum stále na hodnotě, která byla tehdy pro těžaře velice zajímavá, ale dnes tomu už tak není.

Máme tu jednak prudce rostoucí ceny energií a i když jistě ve světě existují ti, kteří za energie platí víceméně stejně, ani těm se nevyhne ten prostý fakt, že obtížnost těžby se zvedla na několikanásobek společně s tím, jak se do celé ethereové těžební sítě začal zapojovat nový výkonný hardware. Ten dle statistik poolu 2miners nedávno krátce dosáhl celkového výkonu přes 1 Ph/s (petahash/s), ovšem od té doby opět klesl pod tuto hranici. Teprve ale uvidíme, zda jde o krátkodobý výkyv, nebo o stejný vývoj jako v roce 2018, kdy rovněž výrazný pokles hodnoty Etherea přinesl odliv těžařů.

"The Merge" vůbec nastane. Bloomberg totiž v páteční zprávě uvádí, že tento přerod byl opět odložen, a to do září až října. Odsunutí až do příštího roku je ale prý vysoce nepravděpodobné.

Nyní tu ale máme ještě jednu proměnnou, kterou jsme tu dříve neměli a je zcela zásadní. Jde samozřejmě o přechod na jiný model těžby zvaný Proof of Stake, který bude v případě ETH znamenat, že výkon grafických karet bude možný použít leda pro jinou kryptoměnu. A je otázka, co to s Ethereem udělá a také kdy