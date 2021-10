EU odstartovala plné šetření akvizice firmy Arm NVIDIÍ

Plánovaná akvizice firmy Arm se tak dostává pod drobnohled nejen britských regulátorů, ale také Evropské komise, což znamená přinejmenším jediné: času pro její úspěšné dokončení bude málo a je otázka, zda ho bude dost. Tato zpráva nám tak potvrzuje nedávné informace od Reuters , dle nichž se šetření v Evropě má protáhnout, a to i přes jisté nezveřejněné ústupky, které NVIDIA regulátorům nabídla.

Dle Margrethe Vestager (Commission Executive Vice-President for Competition Policy) by akvizice Armu NVIDIÍ mohla vést k tomu, že ostatní firmy budou mít omezený či celkově horší přístup k technologiím firmy Arm. Cílem Evropské komise tak bude zajistit, aby evropské firmy či firmy působící na evropském trhu měly i nadále stejné možnosti v tomto ohledu. Čili je zřejmé, že pokud bude mít NVIDIA po tomto šetření ještě šanci na úspěch, bude muset splnit řadu podmínek a souhlasit se zárukami.

Dle EENewsEurope má EK také obavy z toho, že by se přinejmenším některé firmy zdráhaly s Armem vlastněným NVIDIÍ dělit o své technologie, respektive o různá data. Zde jde samozřejmě právě o ty firmy, které jinak s NVIDIÍ na trhu soupeří. A nakonec panují obavy i z toho, že by NVIDIA mohla ovlivnit vývoj technologií firmy Arm tak, aby vyhovoval především právě jí.

Celkově to tak skutečně vypadá tak, že v případě povolení akvizice může NVIDIA očekávat řadu omezení a je otázka, zda je sama bude vůbec ochotna akceptovat, ale to bude téma až pro příští rok. Podmínky EK by ale teoreticky mohly být pro NVIDII i tvrdší než ty, které vznesla a ještě může vznést britská strana, kde šlo především o to aby Británie zůstala základnou firmy Arm a aby ji NVIDIA nadále na britském území rozvíjela.

Ceny souvisejících / podobných produktů: