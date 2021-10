NVIDII se nedaří přesvědčit evropské regulátory, šetření se protáhne

Namísto toho se nyní očekává, že Evropská komise naopak ještě rozšíří a prodlouží své vyšetřování, nicméně celý proces je držen v tajnosti. Předběžné zkoumání by přitom EK měla završit 27. října a následovat poté mají další čtyři další měsíce šetření. Otázka tak je, kdy by mohly být zveřejněny konečné závěry tohoto šetření, které pochopitelně nemusí vyznít ve prospěch NVIDIE.

Té se přitom už krátí čas, neboť do září příštího roku by mělo být rozhodnuto a aktuálně nelze říci, že by věc byla na dobré cestě, tedy z pohledu NVIDIE. Je tu totiž přinejmenším ještě britská CME , jejíž hloubkové šetření právě probíhá a právě Britové už dříve neskrývali své pochyby o tom, zda by NVIDIA měla mít možnost firmu Arm koupit.