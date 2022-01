EVGA RTX 3090 Ti Kingpin potřebuje hned dva 12pinové napájecí konektory

Sama NVIDIA připravila pro své aktuální GeForce generace Ampere 12pinové napájecí konektory, ale ty jsou vyhrazeny jejím kartám Founders Edition, i když ještě uvidíme, jak to nakonec bude. Máme tu totiž ještě 12pinové konektory chystané pro karty pro rozhraní PCIe 5.0, což už zahrnuje až 600 W ve 12 V na jeden takový konektor. Verze od NVIDIE je ale velice podobná, neboť ta využívá šest 12V pinů a každý s maximem 9 A, což nám celkově dává téměř 650 W. Proč by tak dnešní karta, byť v podobě RTX 3090 Ti, měla využívat dva takové konektory?

EVGA GeForce RTX 3090 Kingpin

Původní EVGA GeForce RTX 3090 Kingpin využívá tři osmipinové konektory PCIe, které společně se slotem dokáží poskytnout až 525 W, přičemž TBP karet RTX 3090 je 350 W. Ovšem RTX 3090 Ti mají mít TBP o 100 W vyšší, čili pokud by EVGA měla dodržet, že nový Kingpin bude mít stejně jako starý k dispozici o polovinu více energie v porovnání s minimem, jen tak tak by stačil jeden 600W konektor plus 75 W ze slotu. Takže je skutečně možné, že EVGA si to chce pojistit dvěma 12pinovými konektory pro další overclocking, což ale znamená výsledných 1275 W. Ale to se pochopitelně nebude rovnat maximální spotřebě karty, jako spíše potenciálu ji zásobit až cca 106 Ampery.

Zdroj dále uvádí , že nová EVGA GeForce RTX 3090 Ti Kingpin by se měla dostat na trh někdy v březnu či snad i později a aktuální verze (non-Ti) by v takovém případě pravděpodobně zmizela z trhu. My ale víme, že řadové verze RTX 3090 Ti by NVIDIA měla vypustit na trh 27. ledna, ale to se může kdykoliv změnit, takže ani není třeba řešit otázku, zda je to pravda, nebo ne.

Především se nám tu ale ukazuje, že zprávy o obrovské spotřebě budoucí generace karet skutečně nebudou moc přehnané. Právě tyto karty by mohly rovněž nést dva 600W 12pinové konektory přídavného napájení, a to samozřejmě v případě naprostého hi-endu. Teprve uvidíme, zda se posune spotřeba i v rámci nástupců dnešních modelů, čili zda třeba taková RTX 4060 bude mít výrazně vyšší spotřebu než RTX 3060, anebo půjde spíše o novou definici hi-endu, čili karty, které v podstatě nemají své předchůdce.



Ceny souvisejících / podobných produktů: