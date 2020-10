EVGA zřídila pořadníky na své karty RTX 3000

NVIDIA sama ústy svého šéfa mluví o tom, že za nedostatkem stojí v podstatě pouze bezprecedentní poptávka ze strany zákazníků, že žádné problémy s výrobou nejsou a výtěžnost čipů Ampere je velice dobrá. Je v podstatě jedno, co za tím vězí, když výsledek je pouze jeden, a to že není možné si kartu nyní koupit bez velké dávky štěstí či trpělivosti.

EVGA tak ve snaze alespoň trošku vyhovět svým zákazníkům zřídila jakýsi pořadníkový systém, který vychází s funkce pro upozornění o změně skladových zásob. Pokud tak někdo má o některou z nových karet od EVGA zájem a klikne na tlačítko Auto Notify, zároveň se registruje pro její případnou koupi a jeho požadavek bude zařazen do fronty.

V případě, že karta bude naskladněná a my budeme zrovna na řadě, dostaneme od EVGA do e-mailové schránky zprávu, že karta je k dispozici. Tento e-mail musí být už předem u firmy EVGA registrován v rámci vytvořeného účtu a my pak budeme moci na základě zaslané výzvy kartu už objednat.

Pokud někdo už dříve klikl na tlačítko o zaslání upozornění, byl už automaticky zařazen do nově vzniklé fronty. Háček je v tom, že možnost pořídit si takto nabídnutou kartu budeme mít jen pět hodin po zaslání e-mailu a poté dostane příležitost další člověk v řadě a my případně budeme muset opět na začátek fronty.

Dá se předpokládat, že příliš mnoho potenciálních zákazníků svou příležitost neprošvihne, ale EVGA nevysvětlila, zda si jeden uživatel na jeden e-mail může naklikat jen omezený počet karet, nebo klidně všechny. Pokud někdo chce prostě RTX 3080 od EVGA, má na výběr z pěti modelů a pokud se zařadí do fronty u všech, aby měl co největší šanci, pak by mohl po celých pět hodin zbytečně blokovat ostatní čtyři karty pro další zájemce. To by jistě nebyl velký problém v případě, kdy by to napadlo jen menší část registrovaných, ale jestli to udělá téměř každý, pak bez dalších opatření může tento systém selhávat na moc dlouhých prodlevách.

Systém mimochodem byl zprovozněn nejdříve v USA, ale nyní to vypadá, že už funguje i v obchodě pro EU, kde karty RTX 3080 od EVGA stojí mezi 642 a 710 eury.

Ceny souvisejících / podobných produktů: