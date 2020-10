NVIDIA přiznává, že nedostatek RTX 3000 přetrvá do konce roku

Už server Tweaktown na začátku září tvrdil, že NVIDIA bude mít velké problémy s uspokojením poptávky a že do konce tohoto roku máme očekávat jejich nedostatek. Udávalo se přitom, že za tím stojí i rozhodnutí samotné NVIDIE nevyrábět u Samsungu tolik GPU, na kolik by stačily kapacity, a to kvůli zatím nízké výtěžnosti. Nicméně to můžeme stále řadit mezi fámy, neboť nic takového se (zatím) nepotvrdilo.