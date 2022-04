Evropský komisař upozorňuje Muska, že Twitter musí splňovat pravidla EU

Elonu Muskovi se nakonec opravdu povedlo přesvědčit hlavní akcionáře Twitteru k tomu, aby mu prodali veškeré své podíly, což znamená, že se z této firmy stane čistě soukromý podnik v rukou jednoho muže. Musk přitom chce , aby Twitter představoval celkově otevřenou platformu, kde by až na výjimky opravdu platila svoboda slova, ovšem první prioritou bude bude eliminace všemožných spambotů či jiných velice rušivých elementů, které jsou na Twitteru zneužívány.

Jak uvádí server Ars Technica , eurokomisař Thierry Breton se pro Financial Times už stačil vyjádřit ve smyslu, že i pod Muskem bude muset Twitter v zemích Evropské unie fungovat pod jistými pravidly. Thierry Breton konkrétně uvedl, že každý je vítán, ale že musí Elona Muska upozornit, že každý se také musí chovat dle stanovených pravidel a ty tu tvoří EU.

Je přitom zřejmé, že Thierry Breton tu mluví o nových zákonech v rámci Digital Services Act (DSA), dle nichž musí provozovatelé sociálních sítí moderovat jejich obsah. Čili Elon Musk bude jako majitel Twitteru do jisté míry zodpovědný za obsah. Do toho přitom spadá i distribuce zakázaného zboží, služeb či obsahu, přičemž pokud provozovatel nedokáže splnit stanovené podmínky, může mu být vyměřena pokuta ve výši až šesti procent ročních příjmů a v krajním případě může být daná společnost a její služba vykázána ze zemí Evropské unie.

Mohli bychom tu tak vidět rýsující se rozpor mezi plánem Elona Muska a DSA, neboť Musk by rád Twitter ohledně svobody projevu chtěl spíše liberalizovat, zatímco EU chce být naopak ještě přísnější. Jenomže Musk ve svém nedávném tweetu upřesnil, co si představuje pod pojmem svoboda slova na Twitteru. Mluví o tom, že jde o projev, který je v souladu se zákonem, což znamená, že bude povoleno vše, co není v rámci daných zemí zakázáno.

Čili Twitter by pod Muskovým vedením neměl fungovat v rozporu s DSA a lze si spíše představit to, že smůlu budou mít všichni ti, kteří by chtěli omezovat projevy ostatních v rámci svého SJW (Social Justice Warrior) boje, či podobně. Ovšem o realitě se teprve přesvědčíme.