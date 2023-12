Exodus "Become the traveler": sci-fi akční RPG, kde bude mít velký vliv dilatace času

Exodus bude první hrou vývojářského studia Archetype Entertainment, jež bylo založeno v roce 2019 a patří vydavateli Wizards of the Coast. Jeho zakladatelem a šéfem je James Ohlen, který v roce 2018 odešel z BioWare, kde působil 22 let a ke konci byl ve funkci seniorního kreativního ředitele. Pro svůj nový projekt si k sobě vzal i další veterány z herního průmyslu, nejen z BioWare, ale také z Naughty Dog, 343 Industries nebo Blizzardu, takže lze mít poměrně vysoká očekávání, co všechno Exodus ve finále nabídne.

Navíc se na hře podílí svým hlasem i herec Matthew McConaughey a ačkoli spoluúčast populárních herců ve hrách není zárukou kvalitních titulů, v tomto případě to lze považovat za další důvod k optimismu vzhledem k tomu, v jakých filmech se objevil a k jeho hlavní roli ve sci-fi dramatu Interstellar, což dobře koresponduje s tématikou hry Exodus. Nejprve se podívejme na trailer ukázaný v rámci The Game Awards 2023 , jelikož v závěru obsahuje i gameplay ukázky, z kterých si už teď můžeme udělat představu o tom, o jaký typ hry se bude jednat a že se bude srovnávat se sérií Mass Effect:

dilatace času. Budeme totiž moci používat speciální brány, po jejichž průletem téměř rychlostí světla dojde k tomu, že čas kolem nás bude probíhat výrazně rychleji, takže jejich průletem se posuneme v čase třeba o několik desítek let kupředu. To umožní vyprávět zajímavé příběhy, jelikož námi zvolená rozhodnutí nebudou mít dopad jen na bezprostřední události, ale budeme moci sledovat, jaké následky to způsobí za několik desítek let z hlediska dalšího vývoje lidstva. Také se můžeme podívat na záznam, kde jej Matthew McConaughey přišel představit . Důležitým herním prvkem bude. Budeme totiž moci používat speciální brány, po jejichž průletem téměř rychlostí světla dojde k tomu, že čas kolem nás bude probíhat výrazně rychleji, takže jejich průletem se posuneme v čase třeba o několik desítek let kupředu. To umožní vyprávět zajímavé příběhy, jelikož námi zvolená rozhodnutí nebudou mít dopad jen na bezprostřední události, ale budeme moci sledovat, jaké následky to způsobí za několik desítek let z hlediska dalšího vývoje lidstva.













Tím pádem budeme ve své roli cestovatele sledovat i výrazný posun v životě ostatních lidí (a také je přežívat), které v průběhu hry poznáme, což bude mít nepochybně zajímavý dopad na vývoj a vnímání událostí ve hře, nemluvě o vývoji samotné postavy, za kterou budeme hrát. Základem příběhu bude, že kvůli zhoršujícím se podmínkám na Zemi bylo lidstvo nuceno před 40.000 lety najít nový domov v jiné galaxii, kde ale narazí na nepřátele, takže bude bojovat o své přežití. A právě cestovatelé (Travelers) představují šanci na záchranu a lepší budoucnost, jelikož se pomocí bran vydávají na mise k získávání pokročilých zbraní a technologií od nejvíce mocných bytostí v galaxii, jež jsou zároveň největším nepřítelem lidstva: Celestials.

Po akci TGA 2023 vývojáři ještě zveřejnili další a tentokrát už plně cinematický trailer, který se zaměřuje na příběhovou část a více pomáhá vykreslovat herní svět, takže jej rozhodně doporučuji zhlédnout:





A aby toho nebylo málo, pokud Vás hra dostatečně zaujala, můžete se podívat na rozhovor s Jamesem Ohlenem a Chadem Robertsonem z Archetype Entertainment v podání IGN. Dozvídáme se z něj např. to, že postavu, za kterou budeme hrát, si na začátku sami vytvoříme. Nebo že hra bude obsahovat pouze singleplayer, jelikož vývojáři se chtějí věnovat co nejlepšímu zážitku pro jednoho hráče v rámci vykreslení herního světa a vyprávění příběhu.