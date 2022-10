Extrakt z mořských řas má vylepšit vlastnosti sodíkových akumulátorů Na-Ion

Výrazné prosazování elektromobility mnoha státy po celém světě (zdaleka nejde jen o EU) výrazně zvyšuje tlak na těžbu lithia, jehož ionty jsou základem funkce akumulátorů Li-Ion. Nicméně zejména v posledních letech se hledají nejen jiné materiály pro katody, ale také náhrada samotného lithia. Poměrně slibně vypadá sodík, přičemž akumulátory Na-Ion už ani nejsou jen něčím, co by existovalo pouze v laboratoři. V příštím roce by se ve větším měly rozšířit do levných motocyklů a skútrů. Ohlásila je např. společnost Niu , která si od toho slibuje zejména nižší cenu. Stinnou stránkou je ale nižší energetická hustota (někde okolo úrovně Li-Ion LFP) i nepříliš dobrá životnost. Vylepšení by mohl v budoucnu přinést výsledek bádání vědců University of Bristol. Ti vyvinuli nový separátor, který využívá extraktu z hnědých mořských řas ke zlepšení vlastností akumulátorů Na-Ion.