Facebook koupil herní streamovací službu PlayGiga

Dnes jsme přinesli velký článek o herních streamovacích službách , neboť to vypadá, že by takhle nějak mohla vypadat budoucnost počítačového hraní. V posledních týdnech se hodně mluví o službě Googe Stadia, Sony PlayStation Now, přichází i Microsoft xCloud, v betaverzi je tu Nvidia GeForce Now, a to zdaleka nejde o kompletní výčet. Firmy v tomto vidí potenciál a aninechce zůstat pozadu a podle všeho hodlá rozšířit portfolio svých her od jednodušších HTML5 hříček na řádné áčkové herní tituly. To je patrně důvod toho, proč koupil španělský startup, který herní streamování nabízel v několika zemích.